El TSXG estudia si implantar en Vigo un protocolo para aligerar pleitos hipotecarios

A día de hoy no hay duda de que los juzgados más colapsados de Vigo son los especializados en cláusulas suelo y otro tipo de pleitos hipotecarios. Mientras los litigios continúan entrando, casi 4.000 más se acumulan a la espera todavía de respuesta. ¿Cómo deshacer semejante atasco? No es la solución para todos estos procedimientos, pero el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia tiene sobre la mesa una propuesta que le ha elevado el juez decano vigués, Germán Serrano. Una iniciativa que parte de Caixabank, que quiere trasladar a Galicia la experiencia que acaba de arrancar en Valladolid: un protocolo para incentivar los acuerdos entre banco y clientes en aquellas demandas que versen sobre gastos hipotecarios e intereses de demora, tanto en asuntos ya judicializados como en aquellos que aún no llegaron a este vía. Iniciativas similares ya se pusieron en marcha en 2019 en Barcelona y Pamplona.

Tras recibir la propuesta por parte de un responsable de los servicios jurídicos del banco, el decano de Vigo elevó dicho escrito al TSXG, acompañado por el protocolo suscrito para la provincia de Valladolid, que tiene fecha de este 20 de junio. La cuestión fue abordada en la Sala de Gobierno del alto tribunal gallego celebrada el viernes: lo que se acordó es el nombramiento de un ponente para la elaboración de un informe sobre la viabilidad o no de dichos pactos exprés.

Aunque el grueso de asuntos que asumen los juzgados especializados son de suelo hipotecario, también reciben litigios por la aplicación de otro tipo de cláusulas. El protocolo de Valladolid que se quiere traer a Vigo se refiere a los procedimientos de gastos hipotecarios y de intereses de demora, cuestiones en las que diferentes sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) "sentaron" ya "criterio". Dicha doctrina se refiere a las cláusulas de comisión de apertura, vencimiento anticipado, intereses moratorio y gastos de constitución de la garantía hipotecaria, "así como a las cantidades que, en su caso, ha de reintegrar la entidad financiera" al ciudadano.

Resolución en "meses"

En Valladolid, donde se firmó el protocolo entre el presidente de su audiencia provincial y Caixabank, resaltaron que los acuerdos son "voluntarios" y permiten aligerar los casos: en vez de eternizarse a la espera de juicio, podrían resolverse "en solo tres meses". Habrá que ver si esta experiencia acaba también cuajando en la urbe olívica, donde todavía hay demandas pendientes desde 2017.