La procesión del Cristo de la Victoria 2020, suspendida por el coronavirus

La procesión del Cristo de la Victoria no se celebrará este año en Vigo. Concello y la Diócesis de Tui-Vigo han acordado que, de acuerdo con las normas establecidas en el decreto que regula la nueva normalidad, no se lleve a cabo uno de lo actos más multitudinarios de la ciudad olívica. Por primera vez en la historia, no saldrá el primer domingo de agosto. La Cofradía ha optado por la "prudencia" para "garantizar la seguridad" de los asistentes a uno de los eventos que más gente congrega de Galicia.





"Hemos sopesado muchísimo la decisión y esperado hasta el último momento para ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Siempre se reúnen muchísimas personas, se llegó en alguna ocasión a 200.000. Es una de las procesiones a nivel europeo que más gente congrega con un solo paso", asegura el secretario de la entidad, Carlos Borrás, quien confiesa que toman esta decisión "con muchísimo dolor", pero conscientes de que es la opción más segura.

El alcalde respalda la decisión de la Cofradía y le ha ofrecido instalar una pantalla y sillas en el exterior de la Colegiata para aumentar el aforo y que más personas puedan seguir los oficios religiosos. Además ha anunciado que se mantendrá el pregón en Castrelos "con control de espacios". "Es la primera vez en la historia que se suspende la procesión,pero lo primero es la salud de la gente, esperaremos y el año que viene se podrá volver a celebrar", confía Caballero.