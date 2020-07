Las empresas de alquiler de bicis ponen el ojo en la ciudad

Las bicicletas cogen cada vez más velocidad en Vigo. La extensión del carril bici y el contexto de la pandemia global favorecen el uso de este medio de transporte, que se presenta como el más seguro y ecológico para sortear las restricciones del coronavirus, además de ser más saludable y barato frente a la movilidad en vehículos particulares. Esta tendencia no solo se ha visto reflejada en el aumento de la compra de unidades y en la actividad de los talleres de la ciudad olívica, también en el interés de empresas en gestionar un sistema de alquiler para la primera urbe de Galicia, una petición que siempre ha defendido el colectivo ciclista, con la asociación A Golpe de Pedal, una de las impulsoras de las sendas verdes en la urbe olívica, a la cabeza de un movimiento que acumula años pedaleando con una clara finalidad: lograr el espacio que se merecen.

Así lo confirmó ayer el alcalde, Abel Caballero, en la rueda de prensa diaria ofrecida desde Praza do Rei. El regidor reconoce que no descarta ni confirma que vaya a ser realidad este sistema de alquiler de bicis, ya que le asaltan las "dudas". "La observación de esta cuestión en algunas ciudades no me satisface: bicicletas tiradas por la calle, dañadas por acciones de vandalismo... Lo seguiremos estudiando. Tiene grandes virtudes y grandes riesgos. No hemos tomado ninguna decisión por ahora. Antes de dar concesiones, quiero estar seguro de que la decisión es la adecuada. Nos asaltan dudas técnicas", concretó.

En relación con este modo de transporte, Caballero anotó que las obras del carril bici que atravesará la metrópolis entre Teis y Samil avanzan "a buena marcha" y que Vigo contará con 200 aparcabicis repartidos por todo el recorrido y el resto de la ciudad, una demanda que el colectivo ciclista consideraba capital para fomentar el uso de este medio de transporte: "Ya hemos instalado 156 y estamos colocando 44 unidades más". El primer edil reiteró que la previsión de finalización de esta senda ciclista apunta a este mes de julio, aunque quedará sin rematar la intersección entre las calle Venezuela y Gran Vía a causa de las obras para la construcción de las escaleras mecánicas.

Abel Caballero avanzó que, "en las próximas semanas", comenzará la prolongación del carril bici a través de la avenida de Europa -que comunica la avenida de Castelao, en Coia, con el entorno de Samil-.

"La aprobación del proyecto es inminente. Además de ser carril bici, será un parque lineal, un espacio muy amplio que se conseguirá por medio de la expropiación de terreno en el que habrá acera y una zona verde de paseo", citó el regidor.

"Adicionalmente, estamos con autorizaciones sectoriales para el proyecto de la Vía Verde. Nos falta una autorización en la zona de enlace con Vía Norte, que tiene que venir del Ministerio de Fomento, son otros dos millones de euros", añadió el regidor, quien recordó que ya está en marcha la redacción del Plan Director de la Bicicleta. "Es un documento marco que nos dará el servicio técnico", argumentó.