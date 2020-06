El Concello valora implantar un servicio de alquiler de bicicletas

Las bicicletas cogen cada vez más velocidad en Vigo. La extensión del carril bici y el contexto de la pandemia global favorecen el uso de este medio de transporte, que se presenta como el más seguro y ecológico para sortear las restricciones del coronavirus. Y esta tendencia se ha visto reflejada en el interés de empresas en gestionar un sistema de alquiler para la ciudad, una petición que siempre ha defendido el colectivo ciclista, con la asociación A Golpe de Pedal, una de las impulsoras de las sendas verdes en la urbe olívica, a la cabeza.

Así lo ha confirmado el alcalde, Abel Caballero, en la rueda de prensa diaria ofrecida desde Praza do Rei. El regidor reconoce que no descarta ni confirma que vaya a ser realidad, ya que le asaltan las "dudas". "La observación de esta cuestión en algunas ciudades no me satisface: bicis tiradas por la calle, dañadas por acciones de vandalismo... Lo seguiremos estudiando. Tiene grandes virtudes y grandes riesgos. No hemos tomado ninguna decisión por ahora. Nos asaltan las dudas técnicas sobre esta cuestión, le daremos unas vueltas más", concretó.