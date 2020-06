Una gran marcha ciclista LGTBI lleva por toda la ciudad el día del Orgullo

Vigo no pudo vivir ayer su tradicional gran manifestación para conmemorar el día del Orgullo LGTBI debido a la situación causada por el coronavirus, pero la ciudad no se quedó sin actos reivindicativos. Y es que la asociación Nós Mesmas organizó una pedalada por diferentes puntos de la urbe olívica para conmemorar el Orgullo. Para evitar masificaciones, fue necesario anotarse previamente. Lo hicieron unas sesenta personas, que partieron a las 20.00 horas del Paseo de Alfonso XII y que realizaron un recorrido en bicicleta que duró aproximadamente una hora y media. Posteriormente, los participantes acudieron a Porta do Sol, donde Nós Mesmas y Avante LGTBI Vigo organizaron una concentración para cerrar las celebraciones de un día del Orgullo marcado, como todo, por las precauciones sanitarias necesarias.