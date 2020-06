Pocos expositores, pero "valientes"

Todos los veranos comienzan en Vigo con la tradicional Feria del Libro y este año la pandemia puso en jaque su celebración. Pero la buena situación epidemiológica que vive Galicia ha permitido que las casetas llenas de libros vuelvan a la calle del Príncipe. Aunque, obviamente, será una edición muy diferente a las de otros años. Solo hay seis puestos de librerías, para tocar los ejemplares es necesario lavarse las manos previamente con gel hidroalcohólico y hay que mantener una distancia de seguridad con el vendedor. Y, por supuesto, es imprescindible el uso de mascarilla tanto por parte del librero como del cliente. Pero estas medidas no "espantaron" a los vigueses, que desde que las casetas abrieron sus puertas ayer a las 11.00 horas, se acercaron a Príncipe ávidos de literatura, con ganas de comprar su próxima lectura o, simplemente, poder disfrutar de un ambiente cultural único.

"La gente estaba necesitada de ver libros en la calle y lo estamos notando", explica Amparo Ramilo, de Librouro, una de las librerías más veteranas de Vigo y que no se quiso perder esta nueva edición de la feria. "Llevamos años viniendo y, aunque no teníamos claro si se iba a celebrar, cuando se confirmó no dudamos que teníamos que estar aquí", explica.

Los expositores cuentan con una oferta para todos los gustos, donde priman las últimas novedades editoriales, novelas negras, ejemplares publicados en gallego y, como no podía ser de otra forma, también libros sobre epidemias como El mapa fantasma de Steven Johnson o Contagio, la evolución de las pandemias, escrito por David Quammen. "Aunque sí es cierto que hay gente que pregunta por este tipo de obras debido a la situación actual, la mayoría buscan otro tipo de literatura y evadirse de lo que hemos vivido estos meses", explica Ismael Cortizas, al frente del puesto de la librería ferrolana Cortizas.

Por eso, cuando los clientes piden recomendación a los libreros, estos se decantan más por otro tipo de obras, especialmente aquellas escritas por autores gallegos. Por ejemplo, O libro da filla, de Inma López Silva, o A vinganza dos homes bos, del vigués Manuel Esteban. Entre las más demandados también están, como no podía ser de otra forma, las novelas de dos de los escritores olívicos más conocidos, como son Pedro Feijóo y Domingo Villar. "La gente tiene mucho interés y ganas de libros, quieren renovar sus lecturas después del confinamiento. En mi caso lo que más me están pidiendo es literatura gallega y juvenil", explica Antón Pedreira, al frente de la librería que se llama como su propio apellido y que lleva más de veinte años viniendo a la feria viguesa.

El coronavirus, pese a que ha obligado a tomar fuertes medidas de seguridad y ha provocado una considerable reducción de los expositores respecto a otros años -"son pocos, pero valientes", decía ayer el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, en la inauguración oficial de la feria-, no evitará que los vigueses puedan llevar sus libros a que sean firmados por sus autores. Es más, hay programadas 55 firmas de ejemplares hasta el próximo 4 de julio, cuando se clausurará este certamen literario. Esta tarde, por ejemplo, estarán firmando Anxo Fariña (18.00 horas), Patricia Rivas Gallego (18.00), María Reimóndez (19.00), Silvia Penas Estévez (19.00), Beto Luaces (20.00) y Antón Mascato (20.00). Otros de los escritores que estos días estarán en la feria son Emma Pedreira, Elena Gallego, Antón Patiño, Inma López Silva, Cándido Paniagua, Manuel Bragado, Ledicia Costas o Pedro Feijóo, entre muchos otros.

Ayer fue el turno de María Xosé Queizán, que estuvo rubricando y presentando su primer libro traducido al castellano: La semejanza. La escritora viguesa fue además la encargada de dar el pregón de la feria, en el que destacó a Vigo "no solo como una ciudad que crece desde el mar, sino una ciudad editorial que tiene el honor, entre otras cosas, de se el lugar donde se publicó el primer libro de Rosalía de Castro". Además de por el conselleiro de Cultura, Queizán estuvo acompañada en la inauguración, entre otros, por la presidenta de la federación de libreros de Galicia, Pilar Rodríguez, el diputado provincial Santos Héctor, concejales del PP local y también por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que destacó que "si fuera posible, los libros deberían vivir siempre en las calles". En su intervención, el regidor destacó la cooperación institucional entre las administraciones para que la Feria del Libro sea una realidad y animó a la ciudadanía a acercarse a las casetas "aunque solo sea para decirle 'hola' a los libreros".

También el mundo editorial estuvo presente en esta primera jornada de la feria. Edurne Baines, directora de la editorial Belagua, defendía ayer la necesidad "de que la gente responda" y acuda a este certamen. Las casetas se pueden visitar todos los días hasta el 4 de julio de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00. Como cada año, todos los libros tienen un 10% de descuento.