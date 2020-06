La Xunta urge al Gobierno a que eleve a la UE el estudio de la salida sur ferroviaria

"Le trasladaremos el informe de la salida sur ferroviaria al Gobierno para que lo presente en Bruselas. No aceptaremos un no por respuesta". Así de contundente se mostró ayer la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, minutos después de concluir un encuentro con la junta directiva de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) en el que se presentó el estudio con el que la Xunta "demuestra" la rentabilidad de este proyecto. "No podemos perder más tiempo, estamos en los minutos de descuento para conseguir los fondos europeos del Mecanismo Conectar Europa", argumentó.

El acto, participaron el presidente de la CEP, Jorge Cebreiros; la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Corina Porro; el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga; el director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro, y el catedrático de ferrocarriles Miguel Rodríguez Bugarín que, junto con José Calvo Caneiro, de la consultora de ingeniería Idom, se encargaron de explicar los detalles técnicos de la actuación, que cuenta con una inversión prevista de unos 496 millones de euros - IVA incluido-.

Ethel Vázquez insistió en la necesidad de que el Gobierno central eleve a la Unión Europea los resultados de este estudio de coste-beneficio de la salida sur de Vigo cuanto antes para que se pueda aprovechar la oportunidad que ofrecen los fondos europeos del Mecanismo Conectar Europa. En la misma línea se mostró el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros. "Tenemos que lograr que el Gobierno de España presente estos proyectos a la mayor brevedad posible porque no tenemos mucho tiempo para que esta infraestructura sea una realidad en el plazo de 10 años que tenemos por delante. Aumentará la competitividad en nuestro territorio", citó el líder de la patronal.

El estudio defiende que la salida sur, por medio de un nuevo trazado de unos 15,5 kilómetros que unirá Vigo con la zona de Porriño -y su conexión con la terminal portuaria de Bouzas con un ramal de 5 kilómetros- es una infraestructura "estratégica" para la competitividad de la ciudad, para el Puerto, para el sur de la provincia y, por extensión, para toda Galicia, ya que "permitirá incrementar un 6% la actividad de la terminal portuaria de Bouzas y generar 528 millones".

El documento que presenta la Xunta estima un impacto en la fase de construcción de 660 millones de euros, de manera directa e indirecta, lo que "supondrá un incremento del 1% del PIB de Vigo y 590 empleos a tiempo completo, de promedio anual, entre directos e indirectos". Una vez construida, "el impacto en términos monetarios será de 528 millones de euros durante los primeros 20 años de explotación, lo que significará un incremento del 0,3% del PIB de Vigo y 225 puestos de trabajo a tiempo completo de promedio anual".

"Se calcula que un 35% de los peregrinos lusos se decantarán por el tren como modo de transporte para volver a su país. La salida sur y la construcción del enlace de Bouzas serían determinantes para la actividad del Puerto, atrayendo nuevos tráficos de carga y descarga de vehículos, con un incremento estimado de 240.000 toneladas al año, un 6% más, y reduciendo las emisiones asociadas al transporte de mercancías", relató Ethel Vázquez.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, criticó que la conselleira de Infraestruturas e Movilidade visitase Vigo para abordar la salida sur ferroviaria y no el proyecto de construcción de un nuevo túnel en la avenida de Beiramar. "No viene a hablar de lo que la Xunta sí tiene que hacer en Vigo. En A Coruña, lo hizo", comentó el mandatario local.