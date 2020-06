La amenaza de recortes salariales y la falta de personal vuelven a sacar a los sanitarios a la calle

Unas declaraciones del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en las que no descartaba recortes salariales para los funcionarios han empujado a la Junta de personal del área sanitaria viguesa a retomar la movilización suspendida el 17 de marzo. Se movilizan también para que "se hagan contrataciones de verdad" que permitan recuperar la actividad perdida y bajar las listas de espera, explicó la presidenta, María José Diéguez Beltrán (CC OO). Dudan de que este verano se pueda operar más, como anunció el Sergas en Vigo, ya que Sanidade también les obliga a coger las vacaciones en verano. Advierten de que ya hablan de falta de personal de Enfermería para sustituciones. "Se van porque buscan otros sitios con mejor calidad de empleo, no solo se come en verano". Manuel González Moreira (CIG) explicó que hacen 3 concentraciones para respetar lo máximo posible las medidas de seguridad. Ayer hubo protestas por más personal en Primaria.