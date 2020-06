Condenada una promotora y dos arquitectos a arreglar los pisos de 30 familias de calle Colombia

Tras más de diez años de recorrido judicial -y a falta de que la sentencia sea firme- la treintena de familias de los números 18, 20 y 22 de la calle Colombia verán al fin cómo sus desperfectos serán arreglados. El Juzgado de Primera Instancia 4 de Vigo estimó parcialmente la demanda de estos propietarios contra la promotora en la actualidad en liquidación Oito Un S.L y dos arquitectos que, a través de sus aseguradoras, tendrán que hacer frente a los múltiples daños sufrido a consecuencia de las obras de construcción en un bloque anexo al suyo y que les generaron importantes grietas, hundimiento de techos, suelos cedidos, etc.

Estas familias reclamaban también una indemnización de más de 200.000 euros por perjuicios y daño moral a consecuencia del estrés sufrido por las deficiencias en sus domicilios si bien el magistrado titular desestima esta pretensión.

A este respecto, el juez indica que se ha solicitado una indemnización "común" para todos los afectados cuando "no todas las viviendas presentaban los mismos daños, y cuando no todos los propietarios llegaron a ser desalojados, ni tampoco durante el mismo tiempo, lo que vendría a suscitar razonables dudas sobre el grado de afectación de todos ellos que no cabría resolver mediante una indemnización mínima". Incide también el magistrado que "no le corresponde este derecho a un propietario si realmente no constituye la vivienda afectada su residencia habitual".

En el fallo, el titular desgrana de forma contundente que queda "constatada la relación de causalidad entre los trabajos de excavación y contención (en un solar colindante) y la producción de daños en el edificio de los demandantes".

Así, hace responsable a la promotora y arquitectos del la obra en relación al diseño del modelo de contención., lo que los condenaría a hacer la reparación de los desperfectos de las treinta familias. Según el informe de uno de los peritos, lo daños ascenderían a 350.000 euros.

El caso llegó a la vía judicial civil en 2015 después de que un juzgado de Instrucción primero y la Audiencia Provincial de Pontevedra a continuación decidiesen archivar el procedimiento en la vía penal.

Fue ya en 2010, poco después de arrancar las obras del edificio colindante, cuando estos vecinos se vieron abocados a llevar su caso a los juzgados por daños en sus casas. La situación se agravó en 2011, a raíz de la aparición de un enorme socavón en el trastero que obligó al desalojo temporal de casi una veintena de familias por el riesgo de derrumbe que existía. Ante este panorama, el Concello realojó en hoteles a residentes e intervinieron técnicos de Urbanismo. "Las casas siguen dañadas; hay grietas y el techo de mi cocina y de mi baño se cayó dos veces", afirmaba en aquel momento una de las propietarias.