La abogacía protesta por las medidas judiciales de la desescalada

Bajo el lema "en defensa de los derechos ciudadanos y por el respeto de las profesiones jurídicas", una treintena de abogados y procuradores de Vigo iniciaron ayer la primera "de muchas" movilizaciones de la judicatura. ¿ El motivo? Mostrar así su desacuerdo con las medidas procesales y organizativas que se han contemplado para la reactivación judicial y en las que "no ha tenido en cuenta a los profesionales que intervienen en la Administración de Justicia, pues al moverse a diario son testigos privilegiados de su situación precaria, y las medidas que necesitan".

Entre las medidas contra las que se movilizan se encuentra la de declarar hábil el periodo entre el 11 y el 31 de agosto, que consideran no aliviará el colapso crónico judicial. "Mientras no se invierta en Justicia no se aliviará el atasco, nosotros no somos el problema; somos la solución", confesaban.