Tablets y distancia social en los ensayos de la Coral Casablanca

La Coral Casablanca reanudará los ensayos "en los próximos días", salvo aquellas personas de alto riesgo o con patologías previas. "Trataremos, entre todos, de reconstruir la Coral Casablanca, tarea que no será fácil, pero que sin duda conseguiremos", comunicó su presidente, Ignacio Pérez Amoedo. Las sesiones, que tienen lugar en el Náutico, se realizarán por cuerdas -con jornadas y horarios diferentes-, tendrán una duración de 50 minutos y cada integrante tendrá que ensayar con mascarilla y manteniendo la distancia interpersonal de un metro y medio. Además, las partituras se leerán en teléfono móvil o tablet y se tomará la temperatura en la entrada. Las puertas de acceso y salida serán diferentes. La reanudación no afectará a los coros filiales y no se permitirá la presencia de ninguna persona ajena.