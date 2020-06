La heterosexualidad sale del armario con orgullo en Vigo

La pandemia del coronavirus en España ha obligado a cancelar el desfile del Día Internacional del Orgullo LGTBI+ en Madrid, pero eso no es impedimento para que en otros puntos de la geografía española, como en Vigo, se viva el 28 de junio como un día de celebración y reivindicación de la igualdad.



Mientras el día del Orgullo 2020 llega, el colectivo vigués Nós Mesmas en colaboración con Muller de 6 Ollos han lanzado una interesante campaña a través de las redes sociales, que bajo el lema "Mamá, soy heteresoxual" invita a aceptar las sexualidades que no se consideran un estándar.



"Como este año el Orgullo no iba a poder ocupar la calle como siempre, teníamos ganas de trasladar la reivindicación a las redes sociales y que nuestro mensaje llegase", explica Elisabet Pérez, portavoz de Nós Mesams. "Así nace #mamasonheterosexual, una campaña que crean siguiendo nuestra filosofía, reivindicando la diversidad como norma, intentando, desde el humor, crear una conciencia crítica, hemos avanzado en derechos, en visibilidad, pero la desigualdad y la discriminación sigue siendo una realidad que debemos cambiar entre todas.





La asociación, que han lanzado un primer vídeo con 11 testimonios, invita a todos los que quieran unirse a la iniciativa a que graben su propia salida del armario en casa. Con un estilo definido, Nós Mesmas ha publicado en su canal de YouTube un tutorial para grabarse saliendo del armario en casa.

Día Internacional del Orgullo LGTBI+ 2020 en Vigo

15/06. Pregón Orgullo a cargo de Rede educativa de apoio LGTBI+ de Galicia. 13:00 horas

17/06. Directo Maquillaxe Drag King. Participan @aymarnote_king e @nico_elsker desde Instagram. 19:00 horas

18/06. Coloquio con Ada Otero, "A atención á sexualidade e á diversidade en Pontevedra", en el Café Teatro O Serán, Rúa Manuel Nuñez 29, Vigo. 19:00 horas

19/06. Obradoiro 6 ollos. Directo en Instagram. 18:00 horas

20/06. Obradoiro Tortigrafías en el Café Teatro O Serán, Rúa Manuel Nuñez 29, Vigo. 12:00 horas

25/06. Webinar Orgullo(S) Crítico(S). Encuentro virtual con las organizadoras del Orgullo Crítico de Madrid y con Adrian Gallego Moreiras de Agrocuir. Plataforma Zoom, enlace en aberto. 20:00 horas.

26/06. Orgullo de emerxencia, Praza Porta do Sol. Recogida de productos de primera necesidad para atender las necesidades de 30 familias que se cubren desde el inicio del confinamiento. 18:30 horas.

Pasacalles de la Batucada Feminista con salida y fin en Porta do Sol. 20:00 horas

27/06 Un día en familia, Monte do Vixiador. Comida y espacio de encuentro para familias diversas con actividades para niños. 12:30 horas

Orgullo simbólico, praza da Pedra. 19:00 horas

Orgullo tamén é festa!, sesión Dj online. 20:00 horas.

28/06 Pedalea con Orgullo. Salida de Alfonso XII. 20:00 horas.

La campaña es la primera de las etapas que la asociación Nós Mesmas tiene preparado para celebrar el Día Internacional del Orgullo LGTBI+ en Vigo y que arranca el próximo lunes, cuando previsiblemente Galicia levante el estado de alarma y entre en la 'nueva normalidad', con la lectura del pregón que dará el pistoletazo de salida a un programa de actos que como consecuencia del coronavirus se adaptará a la normativa de seguridad establecida y se realizará de forma virtual.Hasta el día 28 de junio, jornada en la que se celebrará una marcha ciclista con orgullo, este es el