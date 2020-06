El Concello habilitará catorce oficinas para ayudar a tramitar el ingreso mínimo vital

Vigo tendrá un papel activo en la gestión del ingreso mínimo vital. El Concello habilitará en los próximos días catorce oficinas repartidas por toda la ciudad para ayudar a quien lo necesite en los trámites para solicitar la nueva renta mínima con la que el Gobierno de coalición quiere ayudar a 850.000 familias españolas a partir del próximo 26 de junio. El alcalde, Abel Caballero, explicó ayer que ya se puede solicitar cita previa a través de la web municipal o llamando al 010 para realizar el papeleo en la propia lonja del Concello, y que en las próximas semanas se abrirán otros 14 puntos de información en distintos barrios y parroquias. El regidor aseguró que el ingreso mínimo vital es uno de los grandes logros del nuevo Gobierno que permitirá "atender más a quien más lo necesita".

El alcalde calcula que habrá un elevado número de demandantes de esta ayuda estatal que llega en plena desescalada y tras una crisis sin precedentes en la historia por la pandemia del Covid-19 y un confinamiento que llegó a apagar casi por completo la economía, incluida la viguesa. Caballero pidió calma argumentando que hay un mes de plazo para solicitar la renta mínima, que tendrá carácter retroactivo, por lo que animó a pedir cita previa a través de la web del Concello o, si no es posible, mediante una llamada al 010. "Desde hoy mismo en nuestra página web se ha habilitado una pestaña para descargarse todos los impresos de solicitud, así como una guía para la tramitación y cita previa", explicó Caballero, que añadió que habrá un puesto específico en la lonja a partir del lunes para ayudar a quienes lo necesiten.

Eso en una primera fase. En la segunda, el Concello prevé habilitar hasta 14 puntos informativos distribuidos por la ciudad para agilizar las gestiones. "La ley aprobada ayer (por anteayer) otorga un derecho a los ciudadanos, y eso es importantísimo", resaltó Caballero, que apuntó que es una concesión histórica para un gobierno que lleva poco más de cien días en el poder. "Por fin atenderemos más a quienes más lo necesitan", remarcó.

El Concello abrirá el lunes el plazo para participar en el Campus Vide 2020, para el que se ofertan 200 plazas -el aforo se redujo un 50% para cumplir las condiciones sanitarias de la nueva normalidad post-Covid-19- en dos periodos: del 13 al 17 de julio y del 20 al 24 de ese mismo mes. Este campamento se desarrollará, como siempre, en el pabellón de As Travesas. El lunes también se podrá pedir plaza para los programas Lecer no verán y Divírtete no verán, no Verbum. Lo que se cae, eso sí, es la Vigo Cup, una resolución adoptada con el consenso de los organizadores teniendo en cuenta los criterios de precaución sanitaria.