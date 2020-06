¿Por qué Vigo y el resto de Galicia se han despertado cubiertas de globos verdes?

Vigo se ha despertado este jueves con un misterio por resolver: ¿de dónde han salido los globos verdes que han pegado a la estatua de Julio Verne en el Náutico?. Una pregunta que por el momento no tiene respuesta, pero que ya ha arrancado las primeras críticas en las redes sociales por lo paradójico de su lema, #GaliciaÉVerde, y el uso de plástico en la campaña publicitaria.



Poco más se sabe de una acción publicitaria que se ha repetido en varias ciudades de Galicia y que ha llenado de globos verdes puntos estratégicos de la comunidad. Así, la festiva decoración se ha podido ver en los jardines de As Burgas de Ourense, en la Alameda de Santiago de Compostela o en los accesos a la Torre de Hércules en A Coruña.



Han sido muchos los que a lo largo del día han ido publicando en Twitter o Instagram imágenes de los globos decorando buena parte de Galicia y preguntándose no solo quién estaba detrás de la acción sino también por el material que se usa para fabricarlos: "Si lo de los globos verdes, es al final una campaña sobre el medioambiente... Elegir plástico para representarlo... No sé Rick", escribía un tuitero. "¿#GaliciaÉVerde? ¿con globos de plástico?", comentaba una instagramer.





¿Ecologismo o campaña electoral?

Chamádeme malpensado, pero coido que todos eses globos coa inscrición #GaliciaEVerde ten que ver có 12 de xullo, non credes? — Rafael Vidal (@jeronimi) June 11, 2020

El mar de Vigo lleno de globos de #GaliciaÉVerde no sé quién es el idiota al que se le ha ocurrido la idea, pero espero le pongan una sanción y le hagan recogerlos todos y meterse también a recoger todos los que han llegado al mar ?? — Nusky (@Ninniell) June 11, 2020

Elha hecho que muchos se pregunten si todo esto se debe a la proximidad de las elecciones gallegas del 12 de julio y la acción no es más que parte de una campaña electoral: "Chamádeme malpensado, pero coido que todos eses globos coa inscrición #GaliciaÉVerde ten que ver có 12 de xullo, non credes?", preguntaba Rafael Vidal en un tuit publicado esta mañana.Otros iban más allá y apuntaban a la posibilidad de que la Xunta plantase los globos verdes por toda Galicia como parte de una acción para fomentar el turismo ahora que la comunidad pretende levantar el estado de alarma y adelantar el final de la fase tres de la desescalada. Pero desde la Consellería de Cultura e Turismo niegan ser los responsables de la campaña. Tampoco en la Consellería de Medio Ambiente. "Non nos consta", responden desde el ejecutivo gallego.´No es la primera vez que los lemas de la Xunta se mezclan con las elecciones en Galicia. En frebrero, el BNG denunció ante la Junta Electoral el uso de la web institucional para hacer propaganda electoral por la similitud entre los eslóganes del PPdeG y los del gobierno gallego. Los populares, días después, le devolvían el golpe a los nacionalistas con una denuncia similar.Tres meses después,a lo largo y ancho dando lugar a un misterio que solo el tiempo resolverá