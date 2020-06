"Nunca más nos podrán silenciar"

Jóvenes arrodillados ayer en Porta do Sol en un acto de movilización por la muerte de George Floyd.

Jóvenes arrodillados ayer en Porta do Sol en un acto de movilización por la muerte de George Floyd. // Ricardo Grobas

Los actos de protesta contra el asesinato de George Floyd a manos de la policía estadounidense no dejan de sucederse. Y Vigo no es una excepción. Ciudadanos norteamericanos y británicos residentes en la urbe olívica organizaron ayer un emotivo acto en Porta do Sol al que asistieron cerca de un centenar de personas para clamar contra el racismo, exigir el fin de la brutalidad policial contra la población negra en Estados Unidos y solidarizarse con todas las personas de color asesinadas. El acto arrancó con diez estremecedores minutos de silencio en los que todos los asistentes se arrodillaron e hicieron el emblemático gesto del puño en alto. Posteriormente llegó el turno de las intervenciones. Muchas de ellas ni siquiera pudieron finalizarse porque los protagonistas rompieron a llorar del dolor. Una de las más emocionantes fue la de Becca, una ciudadana estadounidense que vive en Vigo: "Soy mayor y estoy cansada, pero nunca nos podrán volver a silenciar. Es el momento de despertar, de luchar contra la igualdad y de acabar con el racismo".

Al acto se unieron decenas de vigueses. Como Clara Pena, que comparte piso con personas británicas. "Es importante que estas manifestaciones también se hagan a nivel local, queremos que todos sepan que nos solidarizamos con Estados Unidos y lo que allí está pasando. Tengo que decir que la violencia policial contra la población negra de ese país es todavía más salvaje de lo que parece", asegura.

Los manifestantes mostraron carteles reivindicativos tanto en gallego y en español como en inglés, con múltiples lemas como Las vidas negras importan, Sin justicia no hay paz o la ya icónica I can't breathe ( No puedo respirar), la frase que George Floyd repitió una y otra vez mientras un policía le aplastaba el cuello con la pierna.

En Vigo hay una importante comunidad de estadounidenses que en los últimos días vieron con angustia lo que estaba pasando en su país. Por eso decidieron organizar este acto reivindicativo. Entre ellos está Kai Richter, que trabaja en Vigo como auxiliar de conversación y que clamaba: "El racismo es un problema que de una forma u otra continúa perviviendo en todo el mundo. Lo que intentamos hacer es que la sociedad se dé cuenta del problema". Personas negras de distintas nacionalidades no dudaron en acudir al acto. Es el caso del guineano Deagracias Mba, que recordaba que "todos somos humanos y las leyes deben ser las mismas para todos".