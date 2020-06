Hogueras de San Juan en Vigo 2020 | Caballero: "Seguirá habiendo hogueras en Vigo; no contemplo suprimirlas"

El coronavirus no apagará las hogueras de San Juan de Vigo. Así lo acaba de anunciar en declaraciones a Radio Vigo el alcalde olívico, Abel Caballero. Aunque en algunos municipios se han prohibido, particularmente en las playas, aquí no será así, o al menos eso es lo que ha apuntado el alcalde. Eso sí, en los arenales estarán vetas. Si bien, como apuntó Caballero, "en la ciudad no se realizan nunca en las playas".

En Vigo se celebran cada año unas 25 hogueras en los diferentes barrios y parroquias. "Están muy separadas unas de otras", precisó el alcalde, quien avanzó que prepara un "modelo Vigo" para que se puedan celebrar con seguridad igual que lanzó una propuesta propia para parcelar los principales arenales de la cudad durante el verano. "Como es natural seguirá habiendo hogueras de San Juan en la ciudad. No contemplo suprimirlas", garantiza.

"No habrá hogueras en la playa, como nunca hubo. En Vigo las playas son intocables", prosiguió Caballero. "La hogueras se hacen fuera de las playas", agregó. Esta misma semana tiene previsto aclarar dónde se permitirán, cómo y bajo que requisitos. "Quiero articular el conjunto de medidas de seguridad y haremos hogueras de San Juan modelo Vigo", concluyó.