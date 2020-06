Vigo alza su voz para dar la espalda al racismo

Con una concentración en la que participaron más de 500 personas, Vigo mostró ayer su apoyo al movimiento Black Lives Matter -las vidas negras importan -, surgido tras el asesinato de George Floyd el pasado 25 de mayo en Mineápolis a manos de un policía, episodio que ha generado una oleada de protestas en miles de lugares del mundo.

Citados por redes sociales, los asistentes -entre los que se encontró el alcalde, Abel Caballero, que permaneció unos minutos entre la multitud- se reunieron frente al museo Marco desde las 20.00 horas para comunicar su repulsa total a los comportamientos racistas registrados tanto en Estados Unidos como en el resto del planeta, "también en Galicia", alertaron los convocantes, quienes leyeron un manifiesto para situar en el centro del debate la necesidad de poner punto final a la "brutalidad" de los policías, lograr la igualdad de derechos y erradicar cualquier tipo de discriminación.

Con mascarillas y distanciados, se sirvieron de carteles para lanzar mensajes contundentes: "Fascismo, fuera de nuestras vidas; "No hay mayor virus que tu racismo"; "Su muerte no es un espectáculo, es un asesinato"; o "Sin justicia, no hay paz".