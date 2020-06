La Consellería do Mar escucha las dudas y preocupaciones de la Cofradía de Vigo

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, acompañada por la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Corina Porro, y la presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, mantuvo ayer una reunión de trabajo con representantes de la Cofradía de Pescadores de Vigo y del Club Marítimo de Canido para conocer sus necesidades e inquietudes y aclarar dudas relacionadas con su actividad en una etapa marcada no solo por las dificultades acumuladas, también por las consecuencias derivadas de la pandemia del coronavirus en este sector.

Justo ahora, se cumplen un año y cuatro meses del derrumbe de la parte más antigua de la lonja de Canido, que se vino abajo sobre las 7.30 horas del pasado 6 de febrero causando daños materiales, pero no heridos -el inmueble se encontraba vacío porque la actividad no comenzaba hasta dos horas más tarde-. El suceso, registrado durante un temporal, se produjo a causa del mal estado de las vigas: el techo del resto de las instalaciones era nuevo y se mantuvo totalmente intacto. Desde ese momento, los marineros se vieron obligados a continuar su actividad en O Berbés. A comienzos de este año, la Consellería do Mar y Portos de Galicia les trasladaron el compromiso de rehabilitar el espacio, que comenzó a derribarse a finales de agosto de 2019.

El encuentro, que sirvió para tratar diversos temas de interés para el sector marítimo-pesquero de la zona, se enmarca en las citas periódicas que la Consellería do Mar mantiene con el gremio para intercambiar impresiones con los profesionales del mar y analizar y conocer el alcalce de sus preocupaciones.