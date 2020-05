La UCI del Álvaro Cunqueiro, tras quedarse sin pacientes con Covid-19: "Ya podemos respirar"

En las UCI de los hospitales de Vigo llegó a haber cerca de una treintena de enfermos con coronavirus. Ahora solo queda uno, y está en Povisa. El Álvaro Cunqueiro confirmaba ayer que el último paciente crítico que quedaba con el patógeno ya ha dado negativo en la PCR y, por tanto, ya no padece Covid-19. Seguirá ingresado, ya que presenta otras patologías, pero ya no tiene el virus en el organismo. El hecho de que no quede ninguna persona con Covid-19 en la UCI supone un importante alivio para su personal, que durante tres meses ha estado en primera línea atendiendo a los enfermos más graves.

"Ahora ya podemos respirar. Estamos ya mas tranquilos y, por supuesto, muy contentos. Se está volviendo poco a poco a la normalidad y eso se agradece. Estamos a la expectativa de lo que pueda pasar, habrá que estar pendientes de posibles rebrotes. Esta semana todavía mantenemos cinco camas en la UCI destinadas a posibles pacientes con Covid-19 para estar prevenidos. Pase lo que pase, no nos cogerá por sorpresa", asegura la jefa de servicio de Medicina Intensiva del Chuvi, Dolores Vila.

La sensación más extendida en la UCI del Cunqueiro tras confirmarse el negativo en la PCR del último paciente con Covid-19 es la de "misión cumplida". "Es lo que sentimos ahora mismo. Fueron meses muy duros, en los veías momentos en las camas muy complicados, en las que no dejaban de entrar enfermos y en los que tuvimos que ver morir a varias personas. Ahora estamos muy contentos, y si aquí dentro del hospital ahora estamos en una situación tan buena, también es porque fuera la ciudadanía está haciendo las cosas bien", explica Amparo Domínguez, la supervisora de Enfermería de la UCI.

El gerente del área sanitaria de Vigo, Julio García Comesaña, también quiere hacer un reconocimiento "a todos los profesionales, desde celadores hasta TCAEs, anestesistas... .a todos por su enorme trabajo" durante esta pandemia. El Chuvi además quiso reconocer el trabajo de los diferentes servicios de Urgencias de la ciudad (las urgencias del propio Cunqueiro, el PAC y el 061), que ayer celebrar su día internacional.

En las plantas de los hospitales vigueses quedan ingresadas siete personas con coronavirus (cuatro en Povisa y tres en el Cunqueiro). Respecto a los positivos activos en el área de Vigo, hay que señalar que según los últimos datos, se han incrementado en cuatro casos, llegando hasta las 254 personas que están actualmente atravesando la enfermedad. El total de curados desde el inicio de la pandemia asciende a 1.872 pacientes, casi cien más en la última semana.

Otra de las grandes noticias de la jornada la protagonizó la residencia de mayores DomusVi Barreiro. Y es que el Sergas informaba ayer de las altas de los dos últimos usuarios que estaban contagiados.

Así, este geriátrico, que llegó a tener 72 mayores infectados (siendo uno de los más afectados de toda la comunidad gallega), se encuentra ya libre de coronavirus entre sus usuarios. De esta forma, la residencia podrá ir recuperando progresivamente la normalidad, y se espera que dentro de quince días los ancianos puedan ya empezar a recibir las visitas de sus familiares según los protocolos marcados por las autoridades sanitarias. Respecto a los trabajadores, quedan únicamente tres a la espera del negativo en las PCR.

En cuanto al resto de geriátricos del área de Vigo, en el de Salvaterra ya se ha dado de alta al anciano que estaba infectado. El Sergas espera que en los próximos días los centros que quedan con algún caso entre sus usuarios (DomusVi Cangas y Bellavista Care Nigrán) también queden libres del virus. Hay que aclarar que en la residencia de Santa Tecla, en A Guarda, no tiene ya ningún trabajador contagiado. En el CAPD de Redondela, por su parte, solo hay un trabajador y un usuario que continúan siendo positivos.