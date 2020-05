Distanciamiento social | La Policía Local dispersa a un grupo de 23 personas apelotonadas en Samil

Cuatro sombrillas bien juntas para conseguir la mayor sombra posible, unas cuantas toallas sobre la arena y bajo este pequeño techo un nutrido grupo de bañistas casi codo con codo. Concretamente, 23. La imagen es habitual en las playas en otras épocoas. Pero no en este preciso momento de desescalada por la pandemia del coronavius. Ni habitual, ni permitido. Guardar la distancia social es probablemente la norma más importante. Y, aunque el sol apriete como lo está haciendo esta semana en Vigo, la más calurosa de lo que va de año, es algo obligatorio. Pero no todos la están respetando. Y en las playas comienzan a producirse comportamientos irresponsables como éste en Samil en el que tuvo que intervenir ayer la Policía Local de Vigo.

Una patrulla que estaba ayer en el arenal vigués se quedó sorprendida al ver una multitud de personas agolpada cerca de la orilla a la altura del puesto de la Cruz Roja. La imagen, como se puede ver en la fotografía, es muy llamativa. Más de 20 personas, adultos y niños, hacían piña en apenas unos metros. Ni distanciamiento social ni, por supuesto, tampoco mascarillas. Los agentes, que no salían de su asombro, acudieron inmediatamente a solicitarles que se dispersaran. El gran grupo tuvo suerte esta vez y su comportamiento solo terminó con una advertencia verbal de los policías.

Aunque fuentes policiales aseguran que no está habiendo grandes problemas en los arenales, sí perciben una situación que se repite y que no está permitida. "Estamos viendo muchos grupos de cinco o seis personas, la mayoría jóvenes adolescentes, que no son convivientes y que están juntos sin respetar el distanciamiento social", explican desde el cuerpo de seguridad local.

Los agentes recuerdan que aunque actualmente están permitidas las reuniones de hasta 15 personas que no tienen porque vivir bajo el mismo techo, las medidas de seguridad e higiene deben seguir respetándose. Es decir, pueden estar juntos pero no revueltos. "Deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del Covid-19 y, en particular, las relativas al mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de, al menos, dos metros o, en su defecto, medidas alternativas de protección física, de higiene de manos y etiqueta respiratoria. A estos efectos, los grupos deberían ser de un máximo de quince personas, excepto en el caso de personas covivientes", se recoge en la última orden publicada en el BOE.