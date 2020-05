Caballero insiste en que la Xunta debe notificar las parroquias sin franjas horarias

Concello y Xunta continúan enfrentados por la liberación horaria en las parroquias de menos de 5.000 habitantes. Mientras que el alcalde urge una notificación oficial, desde el Gobierno autonómico le responden que los ayuntamientos tienen potestad y lo acusan de "falta de lealtad institucional" y de ser "irresponsable".

"El Gobierno de España taxativamente dice que tiene que ser la Xunta de Galicia la que notifique a los ayuntamientos cuáles son estas parroquias en cada ciudad", insistió ayer tras anunciar que, por segundo día consecutivo, el Concello vigués pidió por vía de urgencia una respuesta al Gobierno gallego.

"La Xunta de Galicia mantiene el caos, no informa, no transmite las decisiones y, por tanto, nosotros tenemos que estar urgiéndole que nos diga cuáles son estas parroquias", explicó.

Mientras tanto, la Policía Local no impondrá sanciones pero informará a los ciudadanos de que se está a la espera de una comunicación. "Quiero denunciar el caos absoluto que está montando la Xunta en Vigo y en otras ciudades. Su incapacidad es total y absoluta y estamos hablando de cosas muy serias, de la salud. Insisto en que es el Gobierno de España el que le mandata a que nos lo notifique. Claro que yo ya sé qué parroquias son, pero no lo puedo decidir sin que la Xunta me lo comunique porque así es la norma", subrayó.

En respuesta a estas críticas, la Xunta recuerda a través de un comunicado que la lista de parroquias que pueden prescindir de franjas horarias fue elaborada "a instancias de la Delegación del Gobierno y de la Fegamp, a quien fue remitida como encargada de trasladársela a los concellos gallegos".

"La Fegamp pidió aclaraciones a la Xunta, se dieron, y los concellos tienen potestad para realizar los cambios que consideren oportunos, por eso no se entienden las críticas del alcalde de Vigo", añaden desde el Gobierno gallego.

La relación de 1.428 parroquias que quedaban afectadas por la modificación fue publicada el viernes por el Ejecutivo autonómico, que da "margen a los alcaldes, como mejores conocedores de su territorio, para que la adaptasen a su municipio, teniendo en cuenta principalmente dos supuestos: el mantenimiento de las franjas en parroquias de menos de 5.000 habitantes que no guardasen una mínima separación con los cascos urbanos, al haber sido absorbidos; y la exención de las franjas en aquellos núcleos que, aún perteneciendo a parroquias de más de 5.000 habitantes, estuvieran lo suficientemente separados del resto de la población.

"Llama la atención que el propio alcalde vigués, en calidad de presidente de la FEMP reclame un papel protagonista de los concellos en la desescalada y ahora haga dejación de funciones y reclame aclaraciones a la Xunta que no le corresponden. El Gobierno gallego le insta, por tanto, a que asuma las competencias que exige como propias", concluye el comunicado.

Mascarillas

El Concello proseguirá con el reparto de 7.500 mascarillas entre hoy y mañana en O Berbés, Travesas, Bouzas, Cabral, Coruxo, Lavadores, Matamá, Sárdoma y Valladares. Respecto a al peatonalización de 75 calles durante la jornada de ayer domingo, Caballeró reconoció un comportamiento "muy bueno" de los ciudadanos. "Somos la ciudad de España con más calles peatonalizadas", aseguró.