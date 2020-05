Coronavirus en Vigo | El Concello cancela el concurso para captar un vuelo a Londres y estudia rescindir el convenio de París, Sevilla y Valencia

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado este jueves la paralización de la licitación del contrato de ayudas a vuelos a Londres y Baleares, al tiempo que se estudia la manera de rescindir o suspender el contrato en vigor con Air Nostrum para las conexiones con Sevilla, Valencia y París.

El regidor olívico ha señalado en una conferencia de prensa telemática que hasta que no se sepa cuándo se restablecerá el tráfico aéreo, debido a la pandemia de coronavirus, y en qué condiciones, no va a comprometer "muchos millones de euros" a empresas que no puedan operar y, si media un contrato, podrían reclamar.

Respecto a los vuelos que ya están comprometidos con la aerolínea Air Nostrum para la campaña de verano, ha dicho que se está estudiando la manera de rescindir el contrato y su coste, o bien acordar un plazo de suspensión con la aerolínea.