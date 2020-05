La pandemia paraliza las obras de Porta do Sol

Las obras en Porta do Sol a principios de marzo. // Jose Lores

La crisis del coronavirus se ha convertido en una piedra en el camino del proyecto de humanización de Porta do Sol, que ha tenido que paralizarse debido a las restricciones del estado de alarma. Así lo ha anunciado el alcalde, Abel Caballero, que espera que se puedan retomar en "dos o tres semanas".



"Las obras de Porta do Sol se detuvieron como consecuencia de la pandemia", ya que, según ha explicado, los trabajos requieren la entrada en las viviendas para comprobar que no se producen efectos en los edificios. En medio de la crisis sanitaria, "ni nosotros podemos entrar ni quieren que entremos los ciudadanos que viven en esas casas", ha puntualizado.





Abel Caballero ha asegurado que cumplen así tanto con la normativa legal como con las necesidades de garantizar la salud pública. "Hay que montar esos testigos en cada una de las viviendas, pero hay una normativa legal que dice que durante unos días no se puede entrar en ninguna.".En este escenario, el regidor no ha podido concretar una fecha para retomar los trabajos , aunque. "Mientras dure el confinamiento y tengamos estas restricciones pues tendremos que parar. Después las retomaremos e iremos a toda velocidad a hacer una de las grandes obras de la historia de la ciudad de Vigo ".