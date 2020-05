El mensaje de ánimo a la ciudad "Vamos, Vigo", a vista de dron

VIGO GO (público) from Grupo Davila on Vimeo.

Vigo Go! ("¡Vamos, Vigo!"). Es el mensaje que transmitía el pasado miércoles una zona del muelle de la terminal de contenedores de Vigo. Solo que para leerlo hacía falta cierta altura, como los 90 metros del dron que se convirtió en la herramienta clave para lograr esta original composición de letras con contenedores. La visión desde al aire de esta llamada de ánimo a la confinada ciudad ideada por Termavi no refleja ni mucho menos la labor desarrollada para conseguirla. Para el equipo de esta filial del Grupo Davila, mover 32 contenedores de diferentes formatos (22 unidades de doce metros y 10 de seis) carecería de relevancia. En esta concesión de Guixar se gestionan al año 200.000 y uno de los gruistas sobre una mercante puede manipular hasta una treintena a la hora. "Pero escribir con contenedores es otra cosa", coinciden. Sobre todo si se pretende que el lema luzca como un conjunto perfecto, respetando las distancias entre las letras a lo largo de 150 metros y 25 de ancho, y centrado al pie de muelle entre las dos "plumas".Así se entiende el día y medio que necesitaron para conseguirlo. Hasta articular la composición definitiva realizaron varias pruebas, usando incluso contenedores de diferentes colores. Al final "Vigo" se formó con depósitos blancos y el verbo inglés "Go" con naranjas mientras que para los dos puntos, el de la "i" que lleva el nombre de la ciudad y el del cierre de la exclamación, acabaron empleando dos furgonetas blancas de Termavi. Con este "Vigo Go!" Termavi quiere "transmitir a la ciudad de Vigo, a todas aquellas personas que con un impresionante esfuerzo las 24 horas del día y los 7 días de la semana, actuando profesional y desinteresadamente por encima de cualquier barrera o impedimento, han logrado que esto sea más seguro y más llevadero". Dedicado a todos los sectores, "comenzando por todo el sector sanitario, personal de limpieza, transportistas, estibadores, empresas de logística y su personal, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, empresas privadas y organismos del Estado". Y sin olvidar tampoco "a todas las familias y nuestros niños, a esos pequeños que les ha tocado vivir una experiencia tan difícil".