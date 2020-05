Bembrive, el oasis vigués: "Hay que tomarse esta libertad horaria con civismo y cautela"

Un total de 4.303 vigueses esquivaron ayer las franjas horarias que permiten eludir el confinamiento. Y no lo han hecho por ningún permiso especial, ni por pertenecer a un grupo de edad o condición particular, sino por residir en Bembrive. Y es que la entidad menor local se convierte, al menos durante las fases de la desescalada, en el oasis vigués donde no existe una limitación temporal para los runners, o personas mayores o incluso niños: sus habitantes pueden salir entre las 6.00 horas y las 23.00 horas a pasear y correr según convenga. Así lo marca el artículo 5.2 de la orden del Ministerio de Sanidad establece que las franjas horarias "no serán de aplicación a aquellos municipios y entes de ámbito territorial inferior al municipio que administren núcleos de población separados con una población igual o inferior a 5.000 habitantes", confirmado también por la Delegación del Gobierno.

Esta situación pilló de "sorpresa" a los residentes y también a su alcalde pedáneo, Marcos Castro, si bien lo que podría preveerse como una desescalada arbitraria, no generó ningún tipo de problema ni aglomeración en su pedanía. "Como cumplimos el requisito la gente puede salir pero cumpliendo con las normas del estado de alarma, cumpliendo con las distancias de seguridad, higiene? Y cumpliendo con las restricciones temporales que existen. Hay gente caminando pero está todo en calma. Yo en las redes sociales advertí de que se tomase con cautela y civismo esta normativa. Nosotros seguimos con las normas generales porque aunque somos una entidad menor pertenecemos al Concello y por norma general nos regimos por las suyas. No hubo ningún incidente reseñable y la gente se está comportando muy bien", aclara Castro.