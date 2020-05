La incidencia del virus afloja en las residencias: 40 usuarios de Aldán y 21 de Chapela se curan

El impacto del coronavirus en los centros residenciales vuelve a dar un esperanzador respiro. La Consellería de Sanidade informó ayer de la curación de 40 usuarios de la residencia Domusvi de Aldán (Cangas) y de 21 residentes del Centro de Atención a Persoas con Discapacidade (CAPD) localizada en Chapela (Redondela), en la que también se han recuperado dos trabajadores. A la evolución favorable de los centros hay que sumar los veinte residentes de Domusvi Barreiro (Vigo) que fueron contabilizados como curados esta semana, lo que computa un total de 83 personas que superaron la enfermedad. Todos han dado negativo tras la realización de nuevo de test PCR.

Las pruebas se han llevado a cabo cinco semanas después de la aparición de la enfermedad y tras una quincena de periodo asintomático, explica a FARO Carlos Rodríguez Pascual, jefe de Geriatría del Chuvi, quien reconoce que la curación de estos ancianos "es de las mejores noticias que hemos recibido en los últimos meses".

Siguiendo un orden cronológigo desde los primeros casos, en una primera oleada se han realizado decenas de test a residentes que cumplían este perfil de los centros Domusvi Barreiro, Domusvi Aldán y el CAPD de Chapela. "Aproximadamente entre el 65% y el 75% de las muestras que hemos recogido han sido negativas", estima el doctor Rodríguez. Ayer eran sometidos a test usuarios de las residencias de Crecente y Moledo (Vigo) y durante el fin de semana se someterán será el turno de otro grupo de Barreiro. A continuación, el Complejo Residencial de Personas Dependientes I (CRAPD) de la ciudad.

La evolución guarda una connotación doblemente positiva. "Tiene una cierta trascendencia no solo desde punto de vista personal, sino desde el punto de vista del manejo de casos. Estamos ejecutando protocolos para suspender el confinamiento y el desescalado progresivo de estos pacientes". Esa planificación –detalle el jefe del Geriatría– consta de tres etapas y se aplica siguiendo siempre " un afán de máxima prudencia". En una primera semana los pacientes que han dado negativo comparten una misma zona de la residencia separados de los demás para, siete días más tarde, poder acceder al área de los pacientes sin virus, aunque en horarios distintos. A la tercera semana llegaría la reunificación de todos los usuarios negativos.

Sin embargo, el nivel de prevención no decae y la extinción total del virus en las residencias es cuestión de "meses", principalmente por los positivos "persistentes": aquellos que siguen constando como infectados una y otra vez en los test, pese a que el desarrollo del virus en sus casos es poco "viable". "Siempre vamos a tener, no solamente la vigilancia, sino algún paciente residual positivo", reconoce.

Casos activos

En los geriátricos, el parte diario del Sergas todavía contabiliza en el área de Vigo 159 casos activos entre los ancianos. Constan aún 47 en Domusvi de Aldán, otros 47 en Domusvi Barreiro, 33 en la Residencia San Pedro de Crecente, 13 en la Residencia Moledo y 19 en el CRAPD I. Entre los trabajadores, la cifra de afectados por la epidemia alcanza las 36 personas, en Domusvi Barreiro (9), Residencia El Rocío (2), Moledo (10), CRAPD I (14) y 1 en Alvi Beade. Entre usuarios y empleados, la incidencia del coronavirus en las residencias de mayores alcanza 195 personas.

En los centros de discapacidad figuran 16 usuarios contagiados en Chapela, más 15 trabajadores, y un empleado de la Clínica San Rafael.

Por otro lado, la reciente Alianza Galega Polos Servizos Sociais Públicos recriminó ayer a Alberto Núñez Feijóo el haber incurrido en una "falta de respeto" a las víctimas de las residencias, después de recriminar que el presidente autonómico lanzara esa misma acusación contra el Gobierno central. En una carta abierta, protestan contra la Xunta, entre otras cuestiones, por ignorar las "quejas" lanzadas "durante años" por los familiares acerca de "malas prácticas" y "negligencias" en los centros.