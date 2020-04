El Concello de Vigo recoge ordenadores que cederá a alumnos de primaria

El Ayuntamiento de Vigo ha iniciado este lunes una campaña de recogida de ordenadores y tablets para prepararlos y cederlos a centros de educación primaria, donde hay un número "significativo" de alumnos que no disponen de esos equipos para poder seguir sus clases a distancia o realizar las tareas que les encomiendan sus profesores en el marco del actual estado de alarma.



Así lo ha trasladado el alcalde, Abel Caballero, en una rueda de prensa telemática en la que ha lamentado que la la Xunta "no les da" a esos niños los equipos informáticos que necesitan, y que han sido las propias Anpas y direcciones de los centros los que han trasladado al Ayuntamiento esas necesidades.



El regidor ha hecho un llamamiento a las empresas, particulares e incluso a la Universidad para que, si tienen ordenadores o tablets que ya no usen, los cedan al Ayuntamiento para que los reparta entre esos alumnos. "Porque la Xunta se desentendió", ha incidido.



De hecho, ha avanzado que la administración local ya cuenta con medio centenar de equipos donados por EPSON e Imatia Innovation, y que Vodafone también ha cedido 50 líneas de conexión a internet hasta junio. Otras empresas viguesas y voluntarios han ofrecido asistencia técnica gratuita para la instalación de esos equipos en los domicilios de las familias.





Otras ayudas

Envío de mascarillas

Fuentes de la Administración autonómica han recordado que, a través de la Axencia Galega para a Modernización Tecnolóxica (Amtega), ya se han distribuido más de 2.700 ordenadores para asegurar la conectividad de los alumnos que no tienen ese recurso. Asimismo, han recordado que Educación está en contacto con los centros para recibir sus demandas y evaluar las necesidades.Por otra parte, Abel Caballero ha anunciado también que el gobierno local ha aprobado el pago adelantado de otras 431 becas de comedor, con lo que se llega a 2.601, "casi el total" de las ayudas que el Ayuntamiento concede para este servicio, "lo cual señala la dificultad que viven las familias".Asimismo, se mantienen las ayudas de emergencia y el reparto de comida a domicilio para familias sin recursos, usuarias de comedores sociales (este lunes se han repartido 635 menús). Mientras, el Ayuntamiento está dando alojamiento a 151 personas sin hogar y el alcalde ha apuntado que "es posible que haya un efecto llamado", aunque ha aclarado que el Ayuntamiento acogerá a esas personas 'si techo' "vengan de donde vengan".Finalmente, Caballero ha vuelto a referirse al reparto de mascarillas en la ciudad y, tras confirmar que ya se han distribuido las primeras 20.000 conseguidas por el Ayuntamiento (que ha cerrado la compra de un lote de 100.000), ha exigido al presidente de la Xunta que "envíe de forma inmediata 300.000 mascarillas" para repartir entre los vigueses.El alcalde ha asegurado que la Xunta "no envió ni una" (aunque el gobierno autonómico cifra en unas 30.000 las mascarillas remitidas a Vigo, y el propio regidor reconoció hace unos días la llegada de un lote de unas 7.500, varios miles donadas a la Xunta por Inditex y otras 14.000 caducadas). "Que las saque de ese avión que dijo hace 20 días que iba a traer", ha insistido Abel Caballero.