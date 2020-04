El área sanitaria de Vigo experimenta la mayor subida de infectados en fase activa en casi un mes

Las cifras de la expansión de la epidemia llevan varias semanas conteniéndose en el área sanitaria viguesa. Por ello, un incremento del 3,6% de la cifra de pacientes en fase activa de la Covid-19 en 24 horas, llama la atención. Ayer, se alcanzaron los 1.211 infectados en esta situación, 42 más que lo informado el día anterior por el Servicio Galego de Saúde. El mayor incremento desde el 29 de marzo.





Este dato, de un solo día, no basta para ver un cambio de tendencia. Puede ser algo puntual. Incluso una subida atribuible a dinámicas de comunicación o del laboratorio. Si bien es verdad que los anteriores picos habían coincidido con el hallazgo de focos en centros sociosanitarios.Este aumento coincide en el tiempo con la realización de test rápidos a todo la plantilla de la Estructura Organizativa de Xestión Integrada (EOXI) de Vigo , compuesta por alrededor de 7.000 profesionales. Por ahora, van más de un millar de pruebas.Se trata de test rápidos de anticuerpos de doble banda. Se realizan obteniendo una gotita de sangre de la yema del dedo -sangre capilar-, como los controles de glucosa. Buscan dos anticuerpos en concreto: la inmunoglobulina M (IgM) que aparece en la fase aguda de la enfermedad, a partir de los 5 o 6 días, y va desapareciendo a las tres semanas; y la inmunoglobulina G (IgG), que es la más permanente, surge al cabo de unos 15 días y aún no se sabe cuánto dura, pero se sospecha que años.No detecta el virus en esos 5 o 6 primeros días de iniciarse los síntomas, lo que puede dar lugar a falsos negativos. Y cuando encuentra IgM no se sabe si la persona ya lo ha superado o sigue siendo contagiosa. Además, también está dando lugar a no pocos falsos positivos, al detectar anticuerpos, pero de otros virus.Ya van más de un centenar de sanitarios que han dado positivo en estos test rápidos. Pero hay que confirmarlos. Para ello, se les somete a una PCR, que busca material gen ético del coronavirus en el cuerpo y tiene una mayor sensibilidad, aunque tarda más tiempo. También se les hace una analítica serológica, extrayéndoles sangre. Mientras tanto, los profesionales deben estar aislados en sus casas.En total, desde el inicio de la crisis, en los test PCR en el área se han obtenido unos 80 positivos de sanitarios.Tras las peticiones del personal, esta semana también se empezó a someter a pruebas a los técnicos de ambulancias de las empresas a las que el 061 tiene adjudicado el servicio. La CIG denuncia que, en vez de emplear con ellos las pruebas rápidas de anticuerpos de doble banda con los que se analiza a los sanitarios, les hicieron el monobanda con el que se está testando la inmunidad de la población para el estudio epidemiológico. El secretario de la Federación de Transportes de la CIG, Xesús Pastoriza, detalla que se han producido 9 positivos en los 19 trabajadores analizados de Ambulancias del Atlántico -con una plantilla de alrededor de un centenar-. Cinco han sido alojados en un hotel para evitar los riesgos de contagio de sus familias. Si realmente fueran positivos. Después de que el sindicato denunciara la situación, la empresa les comunicó que los someterán también a pruebas PCR y serológicas.En el área viguesa, por el momento, según los datos facilitados por el Sergas , se contabilizan un total de 1.702 diagnósticos de Covid-19: 1.211 en fase activa, 376 curados y 118 fallecidos. Representan solo el 0,3% de los más de 560.000 habitantes del área sanitaria.La lista de fallecidos se engrosó ayer con una nueva persona: un usuario de DomusVi Cangas, que falleció en las instalaciones de Aldán. Las muertes relacionadas con esta residencia ascienden, al menos, a 25. El 14 de abril, la Xunta dejó de especificar cuáles de los decesos producidos en los hospitales están vinculados a centros sociosanitarios. Así, no es posible tener una imagen real del drama de los geriátricos.Los ingresos están estabilizados, aunque ayer se produjo un mínimo repunte. Hay tres hospitalizados más, hasta 72, y dos más en críticos, hasta 19.