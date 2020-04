El Concello reparte las primeras 7.500 mascarillas en mercados y parroquias

El Concello repartió ayer las primeras 7.500 mascarillas en el entorno de los mercados del Progreso, Teis y Calvario, así como en las parroquias de Beade, Bembrive, Cabral y Candeán. Entre hoy y el lunes, se entregarán las 12.500 restantes de un lote de 20.000 que han sido adelantadas por Povisa.

Caballero destacó el "civismo" de los vigueses y avanzó que las mascarillas, con sus correspondientes guías de uso, estarán disponibles hoy en los mercados de O Berbés, Travesas, Bouzas y Cabral, además de en Coruxo, Lavadores, Matamá, Sárdoma y Valadares. El lunes, el reparto se realizará en las proximidades de la rotonda de Alfageme, en Coia, y los centros comerciales Travesía y Gran Vía. Y también en Alcabre, San Andrés de Comesaña, Freixeiro, San Paio, San Miguel de Oia, Saiáns y San Xoán do Monte.

Las 20.000 mascarillas forman parte de un primer pedido de 100.00 unidades realizado por el Concello, que aspira a alcanzar las 300.000.

El regidor volvió a criticar a la Xunta, que solo envió 15.000 mascarillas a la ciudad. "Eso no es nada", reprochó Caballero. "Si recibió millones del Gobierno central, ¿dónde están las de Vigo? Yo ya estoy en contacto con el Gobierno para plantearles que hagan un reparto directo porque a través de la Xunta no nos llega el número que creemos que nos corresponde", anunció ayer durante su comparecencia diaria ante los medios.

"Quiero que Feijóo explique qué criterios utiliza para el reparto. La Xunta nos entregó dos tandas de 7.500 provenientes de Inditex y del Gobierno de España. No compró ninguna. Pero el último envío fue de 7.500 y, si el Gobierno envío millones, ¿dónde están las que corresponden a Vigo? No sé si las están repartiendo en otros ayuntamientos. La cifra es ridícula. Espero que el señor Feijóo me llame y me diga dónde están.", insistió el alcalde.