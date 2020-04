Un juzgado de Vigo archiva la causa contra dos acusados de incumplir la cuarentena

El Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo ha archivado la causa en la que se investigaba como presuntas autoras de un delito de desobediencia a dos personas que fueron interceptadas por la policía en la calle Urzáiz el pasado 22 de abril en dos ocasiones. Uno de los investigados ya había sido propuesto para sanción administrativa con anterioridad ocho veces y, el otro, tres.



El magistrado considera que el comportamiento de los sospechosos podría implicar un incumplimiento de carácter administrativo, pero no la comisión de un delito de desobediencia porque no consta que se les hubiera requerido, "con carácter previo y de forma expresa y clara", que cumpliesen el confinamiento.





Además, el juez advierte que no es "constitucionalmente lícito" una infracción administrativa. En el auto también señala que de la lectura del atestado "no se puede entender, ni siquiera de forma indiciaria, que los investigados tuvieran la creencia que de forma grave obstaculizaban de manera relevante el cumplimiento de la finalidad del confinamiento". El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo considera "evidente" que el hecho de estar en la calle "no puede catalogarse sin más como grave". Por ello, destaca que esa conducta no es constitutiva de un delito de desobediencia. El magistrado indica que si reincidiesen a partir del 22 de abril, que es la fecha en la que fueron arrestados, será "una cuestión distinta que deberá valorarse en su momento".