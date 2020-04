Coronavirus en Vigo | Un regalo para endulzar la crisis sanitaria por el Covid-19

Los niños y niñas que están ingresados en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo tienen al menos dos días al mes marcados en el calendario con mucha ilusión. Son las dos jornadas que de forma periódica y sin faltar nunca a su cita les realizan los efectivos del cuerpo de bomberos de Vigo en colaboración con la asociación Berce dentro del proyecto "Sorrisas por tiritas". Pero la crisis del coronavirus ha obligado a frenar esta solidaria iniciativa con la que tanto disfrutan los más pequeños dentro de su "confinamiento" hospitalario. Pero la plantilla de bomberos olívica no se ha quedado con los brazos cruzados ante este obstáculo.



Hace unos días la plantilla del cuerpo de bomberos de Vigo inició una colecta para poder continuar llevando la ilusión a los niños que están en el Cunqueiro y endulzarles su ingreso. Con ella lograron adquirir decenas de gominolas y otros dulces que ya están en el hospital y que los sanitarios han recibido con enorme gratitud. Sin embargo, su delicioso regalo no podrá llegar finalmente a los pequeños héroes de Pediatría. "Nos dijeron que algunos no podían tomar dulces por motivos médicos y que era mejor no darles a unos y a otros no", explican efectivos que participaron en esta iniciativa.





PeroLos dulces, finalmente, han sido para los otros héroes del hospital:Y con un mensaje de ánimo incluido en este cargamento que, de seguro, endulzará un momento tan amargo. "Desde el cuerpo de bomberos de Vigo os queremos agradecer el esfuerzo que estáis realizando.Gracias por demostrar que la sanidad pública está siempre disponible cuando se la necesita. Gracias por tener la capacidad de cuidar a los más débiles a la vez que lucháis para erradicar este virus. ¡No estáis solos! ¡Tenéis a toda la sociedad a vuestro lado!", les animan.y que la iniciativa que promovieron con tanta ilusión pueda llegar de forma efectiva a los infantes ingresados en el Álvaro Cunqueiro.