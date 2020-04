Los tanatorios vigueses, capacitados para cremar a fallecidos por el virus de Madrid

El colapso del sistema funerario de Madrid, la comunidad más golpeada por el coronavirus -con más de 6.500 muertos y 50.000 diagnosticados-, obliga a trasladar a los fallecidos a cientos de kilómetros para realizar su incineración: Cáceres, Jaén, Murcia o incluso País Vasco. Es la solución que han considerado las funerarias para evitar prolongar el duelo de las familias. Y es que los crematorios de la capital no dan abasto: las listas de espera llegaron a alcanzar, en casos concretos, hasta los 15 días tras triplicarse la cifra de servicios diarios. La situación es tan crítica que el tanatorio de Móstoles ha tenido que tomar una medida draconiana: alquilar cinco camiones refrigerados para poder almacenar los féretros.

A Vigo, por ahora, no se ha derivado ningún cuerpo. Así lo confirman responsables de las dos instalaciones que se encargan de estas labores en la ciudad: Vigo Memorial y Emorvisa (Pereiró), donde ya no se celebran velatorios por orden del Gobierno para evitar concentraciones de personas. Ambas están capacitadas para aliviar la sobrecarga de trabajo de los tanatorios madrileños, pero, por el momento, no han recibido llamadas.

"Si nos lo dijesen, accederíamos gustosamente para paliar los efectos de esta debacle; tenemos los dos hornos crematorios prácticamente libres, están entre el 30 y el 40% de su capacidad", destaca Marcos Carrera, gerente de Vigo Memorial, a quien no le extrañaría tener que levantar el teléfono para echar una mano a las empresas de Madrid. "En estos casos, ningún lugar está lejos: son cinco horas en coche; hay gente que espera siete días para saber dónde está el cuerpo de su ser querido, ya no te digo para cremar o inhumar", comenta.

Pedro de Diego, de Emorvisa, no cree que se vaya a producir esta petición. Al tanatorio llegan cadáveres procedentes de Madrid "durante todo el año", pero no por una circunstancia puntual de sobrecarga. Desde la empresa que gestiona las instalaciones, Albia, apuntan que sus centros funerarios están a disposición para reforzar el servicio de las comunidades más afectadas.