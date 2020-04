Vitrasa plantea un ERTE y el comité de empresa tramita su impugnación

La empresa concesionaria del transporte urbano de la ciudad olívica Viguesa de Transportes (Vitrasa) ha planteado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para los conductores de su plantilla ante la crisis sanitaria, mientras que el comité de empresa tramita su impugnación ante la autoridad laboral.



Así lo han explicado fuentes de la Confederación Intersindical Galega (CIG) a Europa Press, que han precisado que la empresa cuenta con 350 empleados, pero que esta medida solo afecta a los conductores, que suman unas 280 personas.



Además, en el escrito remitido a la autoridad laboral, el comité de empresa ha considerado que, aunque Vitrasa ha achacado la tramitación del ERTE a causas de fuerza mayor, en el Real Decreto que avala la adopción de estas medidas "no consta como justificación la realización (del mismo) en las empresas de transporte de viajeros por carretera de competencia autonómica o local sometidas a contrato público".



Por tanto, los representantes de los trabajadores han considerado que no se trata de un ERTE tramitado por causa mayor, sino por necesidades de producción, por lo que reclaman la negociación de mejoras para la plantilla. En el primer caso, sin embargo, no es preciso abordar con los sindicatos la aplicación de esta medida, por lo que la dirección de Vitrasa se ha negado a hacerlo, según ha precisado la CIG.





Asimismo, el comité de empresa ha remarcado que "el Ayuntamiento de Vigo no dio instrucciones de reducir el servicio en un 50 por ciento", tal y como ha expuesto la concesionaria en la documentación remitida al comité de empresa, según han indicado fuentes del mismo.También se ha subrayado que en esta comunicación la concesionaria apuntó que incluía una planificación de los servicios de los próximos 15 días. Sin embargo, los representantes sindicales han afirmado que esta no ha sido remitida pese a que el comité de empresa solicitó un calendario con los servicios que se prestarán durante la vigencia del ERTE.El presidente del comité de empresa, Imanol Arnoso, ha criticado además que este expediente se aplique en días alternos y ha considerado que lo "normal" habría sido que se hiciese efectivo durante varias jornadas seguidas, es decir, que los empleados trabajasen 15 días y se les aplicase el ERTE durante otros 15.Adicionalmente, dado que el personal ha pasado a percibir el 70 por ciento de su salario, se aspira a negociar una compensación adicional por parte de la empresa.Ante esta situación, se ha instado a la Delegación Provincial de la Consellería de Economía, Emprego e Industria a rechazar el ERTE solicitado por Vitrasa "por no cumplir los requisitos exigidos en la legalidad vigente".