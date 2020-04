El Seminario Mayor acogerá hasta 32 infectados por coronavirus sin residencia

El obispado de Tui-Vigo y el Concello han aunado fuerzas con el objetivo de convertir el Seminario Mayor San José en el hogar provisional para los infectados por coronavirus que no precisen ser hospitalizados y no dispongan de un domicilio en el que cumplir los días de cuarentena. Así lo avanzó ayer el alcalde, Abel Caballero, quien precisó que la cesión de la entidad católica es "completamente" gratuita antes de agradecer "infinito" al prelado, Luis Quinteiro Fiuza, su "prontitud" y "actitud" para dar luz verde a esta operación. "Su respuesta fue inmediata. Me dijo que estaba completamente vacío y que el Concello podía contar con él. Quedó acordado en la misma llamada en la que se lo pedí", argumentó.

El inmueble, situado en la avenida de Madrid, dispone de 32 habitaciones individuales con baño privado repartidas en dos alas. Por ahora, los servicios municipales centran sus labores en habilitar una de las dos secciones, con 16 estancias: tras completar los trabajos de desinfección, se dotarán de colchones, fundas, sábanas y demás material. Las restantes se acondicionarán si fuera necesario. "Estamos haciendo un seguimiento muy cercano para dar atención a todos los que lo necesiten; da igual que sean de Vigo o del área metropolitana, los vamos a atender a todos", puntualizó el mandatario municipal, que espera que las instalaciones cedidas por la entidad católica estén listas en uno o dos días para poder dar techo a las personas más vulnerables de esta epidemia.

Los infectados serán trasladados en ambulancia desde el hospital hasta el Seminario Mayor, donde se someterán a supervisión médica y recibirán el tratamiento necesario para despedirse del coronavirus.

Caballero puso en valor durante su intervención telemática realizada desde el edificio de Praza do Rei que la curva de contagios haya llegado a una "meseta" en la urbe y en la comunidad gallega, logro que, en su opinión, nos aproxima al "principio del control de la pandemia". Para seguir minimizando al máximo la propagación del famoso patógeno, el regidor volvió a acentuar la importancia de no salir a la calle: "Es el arma principal".

En relación a la posibilidad de aislar a pacientes asintomáticos, Caballero, como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), puntualizó que el Gobierno central no ha contactado todavía con los ayuntamientos para abordar esta cuestión.

El colectivo Os Ninguéns demanda que las medidas tomadas por la Concejalía de Política de Bienestar Social durante la crisis sean "permanentes". "Pedimos que no se desaloje a nadie de los dispositivos sin previo realojamiento y que el espacio que se elija recoja las propuestas solicitadas: habitaciones individuales, intimidad para las parejas, fin del límite de los 10 días de pernoctación y solución para los animales de compañía", concreta.