Coronavirus en Vigo | Abel Caballero renuncia a la mitad de su sueldo en abril como "gesto" ante el Covid-19

Abel Caballero ha comunicado este martes que se recortará el sueldo correspondiente al mes de abril como "gesto" y "contribución" a la situación por la que atraviesa la ciudad, y el conjunto de la sociedad, en la lucha contra el coronavirus. El alcalde de Vigo, cuyo salario anual ronda los 75.000 euros, se lo ha trasladado ya al interventor del Ayuntamiento para que tome nota de la decisión. Los recursos irán a parar a las arcas municipales, que han desembolsado solo durante el estado de alarma más de 300.000 euros en ayudas y políticas sociales.



Caballero, al igual que lo anunciado este lunes por Alberto Núñez Feijóo y otros líderes políticos como Gonzalo Caballero (PSdeG) y Ana Pontón (BNG), ha querido predicar con el ejemplo en la batalla sanitaria, económica y social del coronavirus, aplicando al tijera a sus ingresos. En el caso del presidente de la Xunta y sus conselleiros, donarán el 30% de sus emolumentos pertenecientes al mes de abril.





El jefe del gobierno vigués ha aclarado que "si es técnicamente posible" la parte de la nómina recortada se quedará en las arcas municipales, y ha recordado que la decisión tiene precedentes en su caso, cuando se recortó el salario en la crisis. "Algunos en nuestra situación personal podemos renunciar, a lo mejor algunos no pueden. No es lo mismo una familia como yo que somos dos y que tenemos el piso pagado con una familia que sean más gente y tengan que pagar sus hipotecas. Es posible que otro no pueda, y no se lo recriminaría", ha incidido. No habrá reducción en el caso del cargo de presidente de la Femp , pues no está retribuido.Por otro lado, Caballero ha informado en su comparecencia diaria telemática que el Ayuntamiento ha concedido 500 becas comedor más, que se suman a las 1.033 ya aprobadas; y ha recalcado que el segundo pabellón está listo por si hiciera falta realojar a alguno más de los 140 ya acogidos. Además, el Concello ha entregado 4.240 menús desde el 16 de marzo.