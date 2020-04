Peinador cierra marzo con 500 aviones menos que el año pasado

El Covid-19 ha puesto patas arriba todo el país en menos de un mes. Además de las graves consecuencias que está teniendo sobre la salud de la ciudadanía, con más de 10.000 fallecidos ya en España, casi 140 en Galicia, ha desencadenado también un severo parón de la economía. Los medios de transporte son un buen indicador de como evoluciona esta última. Y, a nivel local, Vigo ya tiene el primer parte médico de su aeropuerto. Según datos a los que ha tenido acceso este periódico, solo en el mes de marzo la terminal olívica ha perdido más de 500 aviones.

En marzo de 2019 aterrizaron y despegaron en el aeropuerto vigués algo más de 1.000 aeronaves de todo tipo, la mayoría de vuelos regulares de pasajeros. Este año apenas llegaron a 550. Una caída de casi el 50% que cobra más relevancia si se tiene en cuenta que las compañías no comenzaron a recortar sus operaciones hasta mediados de mes. A día de hoy la situación es mucho peor, ya que ya no quedan apenas aviones en Peinador (solo uno de Iberia hacia y desde Madrid tres días a la semana) y Aena se ha visto obligada a abrir el aeropuerto solo a demanda ante la escasez de operaciones. Pero no es algo exclusivo de la terminal olívica, sino de toda la red española.