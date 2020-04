Los mayores fallecidos en las residencias de Aldán y Barreiro ya ascienden a 17

Continúa el goteo de fallecidos en las residencias de mayores DomusVi de Barreiro y Aldán. Según los últimos datos de la Xunta, ambos centros registraron dos nuevas defunciones por coronavirus y suman ya 17, con ocho y nueve decesos respectivamente. Los dos de O Morrazo fallecieron en las propias instalaciones del geriátrico y los otros dos vinculados alo centro sociosanitario vigués estaban ingresados en el Hospital Álvaro Cunqueiro.

Respecto al traslado de los pacientes sanos de estos dos geriátricos a la residencia de tiempo libre de Panxón (Nigrán), el proceso está en stand by. Ayer no se produjo ningún movimiento y, de momento, la cifra de ancianos ubicados en Panxón se mantiene en cuatro. La Xunta hará hoy el test del Covid-19 a doce personas de Barreiro y otras tantas de Aldán y, si confirman el negativo, serán trasladadas a lo largo del día. El objetivo es ofrecer todas las garantías de que los residentes que se "mudan" no están contagiados. Así mientras que no se tenga la certeza al 100%, no se procederá a su desplazamiento. El centro nigranés tiene 140 plazas y seis habitaciones a mayores destinadas a personas mayores con un alto grado de dependencia.

Además, las pandemia continúa extendiéndose por el resto de geriátricos del área de Vigo. Albi Beade es el séptimo que se suma a la lista con un trabajador infectado.

Por su parte, la Federación Galega de Usuarios y Familiares Residencias e Dependencia (REDE) continúa denunciando la situación que se produce en las residencias DomusVi y que dice que es fruto del ahorro en personal y la mala gestión.