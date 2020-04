Coronavirus en Vigo | Tensión en la Policía Local de Vigo por unos medios preventivos "limitados"

Tensión en buena parte del cuerpo local de policía de Vigo. Los sindicatos SICO y SPPME han denunciado en las últimas horas la falta de medios y protocolos de seguridad para poder evitar el contagio del coronavirus. Un extremo que los sindicalistas han ejemplificado con el caso de dos agentes que tras haber mantenido contacto con personas infectadas, al llegar a la jefatura y preguntar cuál es el protocolo establecido para evitar contagios, han recibido como respuesta que "no hay ninguno". "De hecho, hasta han dormido en su propio vehículo para con ello no contagiar a su familia, en espera de que la Jefatura o el Ayuntamiento les faciliten medidas alternativas de prevención de contagios a sus familias", expuso el secretario general del SICO, Dámaso Pena.



El Concello, a través de un comunicado oficial, ha tachado de falsedades las críticas de los sindicatos: "Ante as declaracións realizadas polo presidente do Sindicato Profesional de Policía Municipal de Vigo, este gabinete quere sinalar que son todo calumnias. É a terceira vez nos últimos días que este sindicato fai este tipo de manifestacións e non imos perder o tempo en contestarlle a alguén que soamente di falsidades e mentiras", aseguran.





El Partido Popular apoya a los agentes

. Entre sus denuncias está la falta de protocolos de seguridad y limpieza adecuados ante el coronavirus en el servicio de la Policía Local de Vigo, y hanpara salvaguardar la salud de los agentes. A través de un comunicado, el SICO (que tiene 12 de los 36 representantes del comité de personal del Ayuntamiento) ha solicitado la "aplicación urgente" de medidas en materia de prevención y protección de la salud, ya que hay varios agentes que están "aislados" tras haber tenido contacto con personas infectadas por coronavirus.(pese a haber tres turnos) y de lunes a viernes; que no se han reorganizado los turnos de trabajo para minimizar riesgos; que los agentes se siguen cambiando en un vestuario "en un sótano sin ventilación y hacinados"; y que no tienen un protocolo claro de actuación en caso de contacto con personas infectadas por COVID-19. Además, denuncian que se le han facilitado hasta esta semana solo mascarillas quirúrgicas "poco efectivas".Por otra parte,que necesiten ser aislados, ya que varios de los agentes han estado en contacto con personas que han resultado positivas en COVID-19 y duermen en sus coches por miedo a contagiar a sus familias.a la que el alcalde califica siempre como de primera. Como ciudadanos se nos cae la cara de vergüenza al ver estas noticias. El alcalde tiene que hacerse máximo responsable de esta situación: que les facilite ya un alojamiento a los policías locales que lo necesiten y al resto de servicios que trabajan en la calle y que están en contacto con personas de riesgo. Lo están haciendo otras administraciones, como la Xunta que se ha encargado de buscarle estancias al personal sanitario. Abel Caballero tiene que hacerse responsable de sus servicios municipales", argumenta Alfonso Marnotes.El grupo municipal del PP apoya las reivindicaciones de la Policía Local y se le debe corresponder teniendo en cuenta que. "No puede ser que a estas alturas aún no dispongan de los equipos de protección adecuados. Que se los faciliten ya porque están continuamente en la calle en contacto con personas que pueden ser portadoras del virus ", añade el portavoz popular.Asimismoen cada cambio de turno, y no sólo una como se está haciendo hasta ahora. "Eso no sirve para nada. Al alcalde le encanta alardear de la desinfección de las calles, pero en su propia casa y con su propia gente nada de nada. Esto no es un buen ejemplo. El Concello de Vigo tiene medios y tiene dinero, con 30 millones de superávit. Que lo solucione ya", concluye Marnotes.