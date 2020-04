Detenido un joven por tener relaciones sexuales con una menor de 14 años

La Policía Nacional detuvo a un joven vigués de 21 años por presuntamente mantener relaciones sexuales con una menor de 14 con la que tenía un noviazgo desde hacía varios meses tras conocerse a través de Instagram. El caso se instruye por la presunta autoría de un delito de abuso sexual dado que la edad de consentimiento sexual en España es a partir de los 16 años, por lo que cualquier relación de esta índole con una persona por debajo de la misma está castigada en el Código Penal. El investigado, que acudió a comisaría tras ser citado y que fue arrestado allí, quedó horas después en libertad ya en sede policial. La causa seguirá ahora su curso en la vía judicial.

El joven y la menor fueron presuntamente sorprendidos por un familiar de la adolescente el domingo en la casa de ella, a la que él acudió saltándose el obligado confinamiento de estos días consecuencia del estado de alarma por el coronavirus. La investigación recayó en el grupo UFAM de la Policía Nacional de Vigo, que tomó declaración a la menor. Presuntamente, habría manifestado que conoció al joven a través de la red social Instagram y que mantenían una relación. El chico, por su parte, fue citado este martes en la comisaría, donde adquirió la condición de arrestado, acogiéndose a su derecho a no declarar. Posteriormente, quedó en libertad.

El joven ya no fue puesto a disposición judicial por lo que deberá ser citado en otro momento para comparecer en el juzgado en el marco de las diligencias que se abran para instruir el procedimiento. Dado que no se trata de una causa con preso que se incluya dentro de los servicios mínimos decretados, es probable que el caso no se reactive hasta que concluya el estado de alarma y los tribunales recuperen su actividad normal.

Edad de consentimiento

La edad de consentimiento sexual fue elevada a 16 años en 2015 en virtud de una reforma. El Código Penal considera delito mantener relaciones con menores que no lleguen a esa edad con una única excepción: que "el autor sea una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez". El artículo 183.1 del Código Penal contempla penas de entre 2 y 6 años de cárcel para el "que realizare actos de carácter sexual con un menor de 16 años". Cuando hay acceso carnal, la posible condena se eleva a entre 8 y 12 años.