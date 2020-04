Sin Semana Santa en el teléfono móvil

El coronavirus ha logrado vaciar los templos de fieles, pero no silenciar el mensaje de la Iglesia en las fechas más importantes del calendario litúrgico. La Semana Santa de Vigo -del 5 al 12 de abril- no contará con las actividades cuaresmales ni los desfiles procesionales propios del evento debido a las restricciones impuestas para frenar el avance del famoso patógeno, pero sí presumirá de los actos de culto.

Los feligreses, que no los vivirán in situ, tampoco podrán seguir las intervenciones de los párrocos y de los obispos a través de las pantallas de sus dispositivos móviles. No se repetirá la escena vivida el pasado jueves 19 de marzo, en la que el prelado de la diócesis de Tui-Vigo, Luis Quinteiro Fiuza, presidió la misa por la festividad de San José en la capilla de su residencia de Doutor Corbal sin público, pero con presencia en Instagram, en la que se pudo ver la eucaristía en directo.

Así lo dio a conocer ayer el obispado por medio de una nota en la que concreta que los devotos podrán seguir a través de la televisión las celebraciones litúrgicas de las metrópolis que consideren los medios de comunicación audiovisuales que se encargarán de este cometido -La 2, TVG y Trece-. El "respeto" a la "pedagogía que dimana de esas hermosas celebraciones litúrgicas bien retransmitidas por su mejor calidad técnica" ha obligado a la diócesis a relegar la opción "más cercana, pero más casera y para pocos" de grabar con tecnología propia, que es "escasa", las ceremonias organizadas por la entidad católica con sede en la ciudad.

"Se invita a los fieles a seguir los Oficios del Triduo Sacro a través de los medios de comunicación individualmente o en familia, como iglesia doméstica, enseñando e instruyendo a los más pequeños en el significado de la centralidad de estos días, así como en lo extraordinario de esta participación a distancia. Quiera Dios que estas circunstancias extraordinarias sean también únicas e irrepetibles. El obispo y los párrocos vivirán solo en física soledad estos actos de culto, porque en el corazón y en la oración no faltará la multitudinaria presencia de los fieles que anhelamos vivir juntos una feliz Pascua tras esta dura e interminable Cuaresma", recoge dicho comunicado.

El Consejo Episcopal, reunido el pasado lunes por vía telemática a causa de la pandemia, definió en este encuentro los criterios para los actos de culto de la Semana Santa. El obispo de Tui-Vigo celebrará en la concatedral de Vigo el Domingo de Ramos a las 12 horas; la misa in Coena Domini el Jueves Santo a las 18 horas, fecha en la que se ordena "omitir el lavatorio de los pies, que ya es facultativo, y, al final de la misa en la Cena del Señor, también la procesión; el Santísimo Sacramento se reservará en el sagrario"; los oficios de Viernes Santo a las 18 horas; y la Vigilia Pascual a las 20 horas del sábado. En la catedral de Tui, el Domingo de Pascua a las 13 horas. A los sacerdotes "mayores o que están en situación de riesgo" se les permitirá presidir en una ubicación "digna" de su domicilio los ritos propios de la Semana Santa.

Además, en la oración universal, se deberán incorporar referencias a la crisis sanitaria global: se pedirá a Dios que "libere" al mundo de esta pandemia y conceda "salud" a los enfermos, "fuerza y acierto" al personal sanitario y "descanso eterno" a los difuntos, además de solicitar que "ayude" a las autoridades "en la toma de las decisiones" que buscan erradicar esta epidemia.

Mondariz, pionera virtual

El párroco de Mondariz, Benito Cividanes, es pionero en la inclusión de las nuevas tecnologías en el mundo de la Iglesia. Desde hace 14 años, emite las misas de forma virtual. Empezó colocando cámaras web fijas en el templo; ahora, ya recurre exclusivamente a los teléfonos móviles: Instagram es su gran aliado. Esta alternativa, que ahora comienza a ser más habitual en multitud de sectores a raíz de las restricciones impuestas por el Gobierno central para remitir la difusión de la Covid-19, permite asistir a las eucaristías a los fieles que presentan problemas de movilidad, enfermedades o dificultades para llegar. Él emite los oficios de todos los domingos y festivos a las 12 horas.