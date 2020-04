Puentes entre pacientes aislados y sus familias

Dirigirse a ellos por ese apelativo cariñoso que usa la familia. Hablarle del nieto que está a punto de nacer y que tiene que conocer. Recordarle que hay otros esperándole para recibir sus caramelos. En esta época de confinamiento, el único nexo de comunicación que tienen las familias con los ingresados en las unidades de cuidados intensivos es el personal sanitario. Y los de la UCI del Hospital Povisa se esfuerzan en trasladarles todas esas "frases de confort" que les trasladan los parientes con el objetivo de que el paciente tenga una experiencia menos traumática.

"Es una parte del cuidado al paciente que no podemos descuidar", destaca Carmen Pazos, coordinadora de Enfermería en la UCI. Ponen esmero en ello incluso antes de que entre en su unidad. Cuando el paciente empeora en planta y tiene que ser trasladado allí, intentan que llame a sus familiares para que sea él el que se lo comunique y hablen, seguramente, por última vez antes de que lo seden y lo intuben para dar descanso a sus pulmones mientras el cuerpo combate la infección.

Las familias reciben la llamada del médico todas las mañanas para conocer cuál es el estado de su pariente. Quieren hacerlo dos veces al día para tranquilizar a las familias. "El tema del confinamiento no ayuda, están todo el tiempo pensando en lo mismo, que no lo pueden ver, no lo pueden tocar...", describe. Si hay alguna incidencia grave llaman a cualquier hora del día o de la noche.

Por ahora, todos sus pacientes están sedados, pero en cuanto mejoren y empiecen a despertarlos, quieren hacerles llegar fotos y dibujos que les envían sus familias. También hacer uso de las tablets y teléfonos de los que ya disponía la unidad para ponerlos en contacto.

En planta ya están en esta fase. La coordinadora en planta, Marta Ubiaga, cuenta que les suben a las habitaciones todo lo que sus familiares les dejan en recepción: tablets, cargadores, dibujos...

Además, a partir de hoy, los pacientes con Covid-19 podrán contactar por videoconferencia con sus familiares a través de los terminales que tienen en las cabeceras de sus camas, en un servicio gratuito y único en España, que el hospital ha activado para hacerles más llevadero el aislamiento. Con estas pantallas táctiles podrán hacer llamadas sin límite de tiempo que podrán ser grupales.

En el Chuvi también han puesto en marcha otra iniciativa para facilitar la comunicación entre los pacientes de urgencias y los hospitalizados. Un grupo de voluntarios con tablets les ofrecerán la posibilidad de comunicarse por videoconferencia. Se estudia poder dar información clínica también por este medio. Además, se ha extendido el programa Avísame al Hospital de Día Oncológico para avisar a los acompañantes de cuando termina el paciente el tratamiento para que lo recoja. Se llevará a Urgencias para informar de ingresos.