Evacuada una octogenaria que se había caído en su domicilio y no podía moverse

Efectivos de la Policía Local de Vigo y del servicio de bomberos de la ciudad rescataron ayer a una vecina de 86 años que había sufrido una caída en su domicilio de la calle Torrecedeira y no era capaz de levantarse. Una prima de la mujer alertó del suceso al no lograr contactar con ella. Una vez en el interior de la vivienda, los agentes comprobaron que la mujer se encontraba tendida en el suelo, consciente, pero sin poder moverse, por lo que se requirió una ambulancia, que la trasladó al Hospital Álvaro Cunqueiro.

Por otra parte, en la noche del pasado lunes, la Policía Local de Vigo intervino en un episodio similar, en este caso, debido a que un joven había sufrido una crisis epiléptica y no respondía a las llamadas de un amigo. Cuando los agentes llegaron al domicilio, ya estaba allí una ambulancia del 061, pero los sanitarios no habían podido atender al chico, F.A.A.S., de 21 años de edad, porque este no atendía a los requerimientos de abrir la puerta de su vivienda. Finalmente, se logró contactar con el joven, que se encontraba en el domicilio, pero estaba desorientado y con un fuerte dolor de cabeza, y se le dieron indicaciones para que entregase las llaves de su casa a los actuantes a través de la ventana de un vecino y, así, poder ayudarlo. Los sanitarios lo atendieron en el lugar, hasta donde se desplazó su hermano. No resultó necesaria su evacuación a un centro hospitalario.