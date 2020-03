Paulino Campos: "Hay familiares de usuarios que llevan 8 días sin comunicación"

- ¿Cómo está la situación hoy en Barreiro?

-Es dramática. Son 85 afectados, un número terrible. Tenemos problemas para saber qué sucede dentro con nuestros familiares, que es un derecho fundamental. Lo hemos denunciado ante la Policía Local y la Nacional por vulnerar el derecho a la información y a la dignidad. El pasado sábado, la federación gallega presentó ante la Fiscalía otras dos para que se investigase la gestión de todas las residencias gallegas durante la crisis, porque tenemos datos sobrados sobre irresponsabilidades en días previos. En los primeros días, en Barreiro el personal, incluidos el médico y la directora, trabajaba sin protección. Pedimos su intervención absoluta.

- ¿Cómo contactan con sus familiares? ¿Pueden hacerlo?

-El nivel de preocupación es tal que tres familiares, cada uno por su cuenta, se desplazaron allí porque por teléfono es imposible informarse. No han reforzado las comunicaciones, lo que nos parece inhumano. Las líneas están colapsadas. Todos queremos saber sobre nuestros familiares y son 150. Cuando alguien tiene la fortuna de que su llamada es recepcionada, es muy difícil el contacto con el familiar porque están cambiando de habitación para aislar positivos. Hay que tener la suerte de que en la habitación haya un teléfono y que el familiar descuelgue. Hay familiares que lleva 8 días sin comunicación. Mañana pensamos ir a la Fiscalía a denunciar este tema. Pagamos 2.000 euros al mes y algo tan sencillo como un teléfono no lo hay en todas las habitaciones.

- ¿Todos los usuarios están aislados en sus habitaciones?

-Desde hace 9 días están aislados las 24 horas los 150. Hemos hablado con dos trabajadoras de centros afectadas y nos han indicado que no tienen tiempo para asearlos y lo hacen, como máximo, una vez a la semana.

- No son de Vigo, ¿no?

-No, pero damos por hecho que en Vigo también sucede porque no hay personal suficiente.

- ¿Creen que Barreiro es el principal foco o cuando se analicen todas veremos más?

-Nos preocupan todas. En Barreiro ahora se trata de salvar vidas; en el resto, de impedir que se expanda. Me reafirmo en el pensamiento del carácter de drama que van a tener los acontecimientos en Vigo y en Galicia. Va a haber muchos muertos. Por eso denuncio a la consejera delegada de DomusVi, Josefina Fernández Miguélez, por ser responsable directa de parte de este macabro ritual al que vamos a asistir, por no poner las medidas adecuadas hace tiempo, por trampear los ratios de personal, por vulnerar los derechos de ancianos y de trabajadoras, por gestionar con usura y opacidad en los momentos previos y durante la crisis del Covid-19 y por no haber tenido la dignidad de dirigirse a las familias de los fallecidos simplemente para dar el pésame.