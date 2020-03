Un cuadro de familia vigués para reírse del coronavirus

Lo dicen los psicólogos: reírse ayuda a mitigar la preocupación por eso que ha atizado de golpe nuestras vidas, el coronavirus. Unos vecinos bailan, otros le sacan polvo al veoveo, los de más allá cantan cumpleaños... No hay reglas en esto del confinamiento, sino ingenio, como el que ha demostrado en su máximo exponente una familia de Vigo: imitar la disposición de diversos cuadros de afamados artistas.

"Se lo propuse a mi familia como reto: 'Venga, vamos a animarnos todos, y ya que no podemos salir de casa, pues con lo que tenemos'", cuenta a FARO la precursora de esta idea, Iria Fumega, emigrante viguesa que trabaja en Suiza. La joven tomó el testigo de una iniciativa holandesa (@tussenkunstenquarantaine en Instagram) que precisamente anima a los ciudadanos a cumplir este reto.

Los familiares de Iria están repartidos por Oporto y Madrid, los nietos, y, el resto, que es la gran mayoría -abuelos y tíos-, por la ciudad olívica. "A mí misma me sorprendió que hubiese tanta participación, resultó muy guay", admite la capitana de este desafío, que permitió total libertad a la hora de escoger la pintura a simular. Tal fue la ilusión que ella misma comenzó subiendo su propuesta a su perfil de Instagram. Dado el éxito con el que se acogió la imagen, decidió comentarle a su hermana Xiana que colgase todas las obras de la familia a su Twitter, donde goza de con una gran cantidad de seguidores -más de 3000-. Y la popularidad se replicó: el tuit ha trepado ya hasta los 2000 retuits y los 5500 me gusta.

Pero la inventiva de estos consanguíneos no ha empezado ni terminado aquí. Antes de este particular convite virtual, se propuso por el grupo de WhatsApp grabar un vídeo en el cual se demostraba la capacidad para levantarse sin apoyar las manos. Todo un catálogo de opciones que les llevó también a dedicarle otra pequeña pieza audiovisual casera a una de sus primas, una heroína que lucha en primera línea de batalla contra la COVID-19: es médica en Madrid y esta semana ha encetado el trato con enfermos de esta maldita pandemia: "Cada uno se grabó aplaudiendo, se lo mandamos ayer a las 20.00 horas -coincidiendo con el generalizado aplauso sanitario-, fue muy emotivo y nos mandó ella otro llorando superemocionada".

Como todavía retumba la alarma en España y lo hará, al menos, otras dos semanas más, estos vigueses ya tienen un nuevo 'challenge': en esta ocasión será "representar un fotograma de una película".

Amén de los trucos para desviar la mirada de una realidad implacable como la que libra el mundo entero, en tiempos de cuarentena, la familia se comunica, o bien por, precisamente, WhatsApp -donde solo comparten noticias alegres y memes-, o bien por Facetime. Es así como Iria se entera de la situación que se vive en España, que, por ahora, es algo diferente a la de sus vecinos suizos, quienes mantienen el estado de emergencia: "La gente en Suiza no está tan sensibilizada; tiendas, restaurantes y todo lo que no sea de primera necesidad está cerrado, pero no está prohibido salir a la calle, y se ve gente mayor, gente con niños, en grupos... no tienen esa conciencia de 'me voy a quedar en casa para salvar vidas'".

Sin embargo, la gallega, "al estar en contacto" con los suyos, admite que se siente "un poco más preocupada"; de hecho, ha pedido realizar teletrabajo porque suele utilizar el transporte público para desplazarse: "Salgo lo menos posible, a la compra un día a la semana".

En el país helvético, "solo computan (como muertes) las personas que no tenían patologías previas y mucha gente no se testa": "A nosotros nos han dicho que, si tenemos síntomas, nos quedemos en casa, a no ser que nos encontremos mal, con fiebre muy alta o un problema respiratorio muy fuerte", relata.

Con todo, este cuadro de familia seguirá confiando en el arte y la risa como las mejores armas para sobrevivir a una situación ya de por sí triste.