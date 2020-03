Manuel Castro: "Las ayudas del Gobierno no son la panacea; tienen mucha letra pequeña"

Manuel Castro Álvarez, presidente de la Asociación de Empresarios de Mos, considera que las ayudas anunciadas por el Gobierno para evitar la crisis económica provocada por la pandemia "no son la panacea y tienen mucha letra pequeña". "Las empresas lo que necesitamos ahora es que se paralicen los pagos pendientes (salarios, impuestos, seguridad social, cuota de autónomo)", considera Castro, al entender que "si no podemos producir, no podemos pagar".

Sobre la intención del Estado de avalar hasta el 80% de los créditos a autónomos y pymes, el presidente de Aemos indica que "el banco al final nos va a pedir unas garantías que a ver de qué tipo son y en qué condiciones. Nos están obligando a tener más endeudamiento y más gastos en un momento en el que lo que necesitamos es que se nos paralicen estos gastos; no pedimos que nos perdonen los pagos, solo que nos los aplacen".