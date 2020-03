Isidro Lago: "Aunque no sea en primera línea, los jubilados pueden dar un apoyo fundamental"

-¿Cómo llevan esta crisis ?

-Muy mal, porque vemos que los médicos están desprotegidos y el número de afectados cada vez es más grande porque no se le da la protección necesaria. La pedimos porque no queremos ser factor de contagio. Podemos infectar no solo a nuestras familias, sino también a pacientes. No queremos crear alarma, pero nuestros colegiados se ven impotentes ante algo que se veía venir y que tenía que estar previsto.

- ¿Desde dónde le llegan el mayor número de denuncias?

-En los hospitales, tengo muchas informaciones de profesionales que tienen que atender al paciente a menos de un metro sin mascarilla. Si están cayendo como moscas, la protección no es la adecuada.

- El Sergas facilitó el miércoles el dato de sanitarios contagiados en el área de Vigo y solo van 33.

-Una cosa es lo que está pasando aquí y otra, lo que puede venir, lo que ya vemos en otros lugares. El pico de Madrid aquí también llegará.

- ¿Se lo trasladaron a la Administración? ¿Qué les ha respondido?

-Dicen que no falta protección, que se ajusta a los protocolos. Pero nosotros creemos que los protocolos hay que modificarlos, no se puede ser estático. Las situaciones especiales requieren mecanismos especiales. No han sido ágiles, tampoco en la compra de material.

- Han reclutado a más de un centenar de voluntarios?

-Tenemos una profesión vocacional y estamos prestos a colaborar. No trabajamos de 8 a 15 horas. Los pacientes nos rondan la cabeza todo el día, porque no son números.

- ¿Desde cuándo reciben llamadas de voluntarios?

-En cuatro o cinco días hemos hecho esto. Tras una primera pesquisa, nos hemos coordinado los cuatro colegios para tenerlo listo para cuando la Administración lo vea oportuno. Los separamos por especialidades. Hay médicos en activo, de primaria, de hospital, jubilados... También los hay mayores de 80, que también son personal de riesgo. Si tenemos otros, utilicemos a otros.

- ¿Ve adecuado que se sumen?

-Hay cosas que se pueden hacer, como las consultas telefónicas. Aunque no sea en primera línea, pueden dar un apoyo fundamental.