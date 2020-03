Coronavirus en Vigo | La Policía Local reforzará los controles en las entradas y salidas de la ciudad para evitar escapadas de fin de semana

Llega el fin de semana y con él muchos ciudadanos se verán tentandos a saltarse el confinamiento decretado por el Estado de Alarma debido a la crisis del coronavirus. Aunque son minoría, todavía hay gente que no lo respeta. Por ello, el alcalde, Abel Caballero, acabade advertir que se multiplicarán los controles en las salidas y entradas de la ciudad para evitar esas escapadas de fin de semana hacia la aldea o segundas viviendas.



"Quiero advertir que va a haber controles de la policía para vehículos que entren y salgan de Vigo. Ya los hicimos la semana pasada y este fin de semana lo vamos a intensificar. Salvo cuestiones de emergencia no se puede salir de la ciudad. No se puede ir a la casa del pueblo, la aldea... no se puede", avisa el regidor olívico. "Mucha cautela y guardar el confinamiento", pide Caballero.





El alcalde explicó también que ayer fueron 32 personas denunciando. Y, aunque precisó que van bajando, puntualizó que la Policía Local no va a bajar la guardia. "Ayer se identificaron 139 personas en la calle y se pararon 280 coches. Por tanto, todos aquellos que vayan en coche pueden ser detenidos para preguntarles su destino. El policía está velando por nuestra salud y por la del resto de los ciudadanos", remarcó el alcalde. Desde el 16 de marzo se tramitaron ya 350 denuncias a personas que infriengieron el decreto de alarma.