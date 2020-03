El virus circula por el área: alrededor de un tercio de los casos ya no son importados

El virus circula por el área: alrededor de un tercio de los casos ya no son importados

Aunque parezca que ya ha pasado una eternidad, no han transcurrido ni diez días desde que se tenía controlado el origen del contagio de todos los positivos registrados en el área de Vigo. Todos eran importados. O las personas habían estado en una zona de riesgo o habían tenido contacto con alguien de allí. Hoy el escenario es distinto. En la Consellería de Sanidade han constatado que ya hay transmisión autóctona del nuevo coronavirus, aunque esta no es generalizada. Calculan que puede estar detrás de alrededor de un tercio de los casos en los que no encuentran vínculo epidemiológico. Precisamente es el mismo porcentaje que el de los sanitarios afectados en la provincia.

El área viguesa superó el lunes los tres centenares de positivos. Según el último parte del Sergas -de ese día a las 14.30-, son 312 los infectados. Son 34 más. Un incremento menor que días atrás. En sus casas permanecían 245 e, ingresados en los hospitales vigueses, 67. De estos últimos, eran 10 los que estaban en unidades de críticos.

El doctor Miguel Álvarez Deza, jefe del Servicio de Alertas Epidemiológicas de Pontevedra, explica que los primeros positivos eran personas que habían viajado o procedían de Madrid o Italia. Lo que están detectando ahora son mayores que fueron con el Imserso a Lloret de Mar, Torremolinos o Benidorm y que, al llegar, a principios de marzo, contagiaron a familiares. Pero ya hay otros casos en los que no se logra dar con el origen. Por ejemplo, con los sanitarios. "Son un tercio de los afectados", estima en la provincia. Otras fuentes sanitarias aseguran que el porcentaje en Vigo es menor.

Ante la previsión de que haya más bajas entre los profesionales, la Dirección ha aprobado los turnos rotatorios a los servicios que así lo han planteado en sus planes de contingencia. El objetivo es reservar personal. Es el caso de Traumatología, que ha dividido su plantilla en dos equipos. Uno atiende a los pacientes en guardias, quirófanos no demorables y consultas presenciales. Los otros teletrabajan o pasan consultas telefónicas de tarde en el Meixoeiro, para evitar el contacto con el otro grupo. Se cambian labores cada 6 u 8 días. Así, si cae algún miembro de un grupo, el otro no tendría que verse afectado.

Además, la Dirección ha tomado la decisión de reforzar la plantilla con alumnos de Enfermería, siempre tutelados. También se puso en marcha un programa de voluntarios para la atención a través del 900 400 116. Empieza con seis médicos y enfermeras jubilados y esperan llegar a 20. Se está reclutando más personal a través del correo voluntariado.asvigo@sergas.es.

La buena notica es que esta transmisión autóctona no es generalizada. "Con el aislamiento domiciliario lo estamos impidiendo, sería la tercera fase de la epidemia". Pero llama a no bajar la guardia: "Hay que recalcar que lo importante es mantener la higiene de manos y objetos contaminados".

Señala que la mayoría de los positivos tienen "síntomas menores", pero advierte de los problemas en mayores, por lo que "hay que cuidar que no haya transmisión en las residencias de mayores". Precisamente, el mayor foco de la provincia está en una, en la residencia DomusVi Barreiro, donde ayer sumaron tres trabajadores contagiados más. Ya son cinco y 18 residentes. Tres en ingreso hospitalario.

Otra de las buenas noticias es que la letalidad es de un 1,6% en la provincia, frente al 5% en España. Quizá por el aumento ene l número de pruebas. El lunes se hicieron 329 en Vigo.

Por otra parte, el presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, entiende que el cese de la jefa de Plástica en Vigo se produce al discrepar públicamente con "los criterios del servicio competente en la materia, que es el de Medicina Preventiva".