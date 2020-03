Tan rápido fue el cierre como pronta la apertura. El Gobierno ha habilitado cuatro hoteles en Vigo, Bahía de Vigo, Hotel del Mar, Hotel Nagari y VUT en García Barbón, para atender las necesidades de alojamiento y restauración que requieran militares, sanitarios y transportistas durante el estado de alarma por la pandemia del coronavirus.



Tal y como establece la orden del Ministerio de Transportes que el BOE publica este miércoles, "es necesario garantizar la movilidad de aquellos trabajadores que tienen que realizar determinadas labores y que puedan disponer de alojamiento y comida".



En Galicia, se abrirán en total 37 establecimientos (hoteles, balnearios, apartahoteles y similares). En Pontevedra, podrá abrir Casas á Beira situado en la propia ciudad. En la provincia, abrirán Apartamentos 3.000, Coral Do dar II, Lanceata y Paradellas, todos ellos en Sanxenxo, además del establecimiento Solmar de Poio.



En Ourense podrán prestar estos servicios el Hotel Carrís y el Hotel Miravalle, ambos en la ciudad de As Burgas. Además, se habilita la apertura del albergue de Manzaneda; el Camping de Muiños, en Muiños; el Hostal San Roque de Verín y el Hotel Orly Limina de Xinzo.





Los nuevos huéspedes

En la provincia de, podrán abrir Apartamentos Attica, Apartamentos HC y el Hotel Santa Catalina, todos ellos ubicados en la ciudad herculina, así como Apartamentos Ática Las Galeras de Oleiros; mientras que en Ferrol podrán prestar estos servicios Carrís y Hotel Valencia.Por su parte, en Boiro se habilita la apertura del Hotel Jopi y de MS de Escarabote; mientras que en Ordes el Hotel Barreiro y el Hotel Nogallas. Los contemplados en el BOE enson Apartamentos Cancelas Santiago, Apartamentos Fogar natural, el Centro Superior de Hostelería de Galicia y el Complexo Monte do Gozo.Finalmente, Apartamentos Catasol, Apartamentos Ciudad de, Gran Hotel de Lugo y Hotel Darío son los establecimientos que podrán abrir en la ciudad de Lugo. En Portomarín se habilita la Pousada de Portomarín; en Foz, el Hotel Oca Playa de Foz; y, en Viveiro, Apartamentos Duerming Sea View.Entre los colectivos a los que se ofrecerán estos servicios figuran, pero también personal de los, de operación y mantenimiento de la redes de transporte y distribución de electricidad, gas, agua, y de centrales de generación de energía.Estos alojamientos también se dirigen a, a los trabajadores de plantas petroquímicas o centrales eléctricas o nucleares, al personal ligado a actividades de salvamento y seguridad marítima, al de gasolineras, puertos, aeropuertos e infraestructuras ferroviarias o al los que trabajan en obras de interés general.Asimismo, se contempla su uso por parte de plantas de procesamiento de productos agrícolas, cárnicos y pesqueros y de los insumos necesarios para su elaboración, entre otras actividades básicas esenciales contempladas en el Decreto del estado de alarma. El listado de establecimientos también estará disponible para aquellas personas que "por razones de fuerza mayor o estado de necesidad requieran un alojamiento puntual con urgencia".Entre estos supuestos, la orden cita aen el plazo previsto o personas que estén bajo un programa de atención humanitaria o cualquier otro programa para colectivos vulnerables y otros supuestos similares.De igual forma, deberán permitir el alojamiento de, personas especialmente vulnerables o con necesidades de atención sanitaria, así como a todas aquellas personas que por causa de fuerza mayor o situación de necesidad requieran asegurar alojamiento puntual con urgencia.Además, en el caso de los transportistas de mercancías por carretera, se dispone que estos establecimientos. Por todo ello, la Orden de Transportes, redactada en colaboración con otros ministerios, establece como "servicio esencial" el referido listado de alojamientos turísticos, relación que, no obstante, se reserva la posibilidad de ampliar, modificar, revisar o actualizar.Además, permite que el resto de alojamientos turísticos que no figuran en la orden puedan también prestar alojamiento "exclusivamente a los colectivos mencionados" en ella yindicadas por el Ministerio de Sanidad para evitar el contagio del coronavirus