La Diputación inyectará 25 millones de euros a municipios de la provincia para afrontar la crisis

La Diputación de Pontevedra inyectará más de 25 millones de euros a ayuntamientos de la provincia con menos de 20.000 vecinos para combatir el Covid-19. El comité de seguimiento del organismo provincial frente al coronavirus -encabezado por la presidenta Carmela Silva- aprobó ayer con la unanimidad de todos los participantes un paquete de medidas que sumarán unos 25 millones de euros.

De esa cuantía, se pondrá a disposición de los ayuntamientos más de cuatro millones para que puedan hacer frente a las necesidades en materia social derivadas de la crisis del Covid-19. En concreto Silva señaló las nuevas ayudas de emergencia, el Plan de Servicios Comunitarios Básicos y el SAF. También la línea de ayudas extraordinarias, dotada con 1,3 millones de euros y que garantiza que todos los municipios de menos de 20.000 habitantes dispondrán de recursos extraordinarios. De los cuatro millones, los diez ayuntamientos del área con menos de 20.000 vecinos sumarían unos 825.000 euros.

"Es cierto que para acceder a estas ayudas los ayuntamientos tienen que cumplir con la normativa del Decreto de Alarma y tener superávit. Como sabemos que, aunque son pocos, algunos ayuntamientos no lo tienen, nosotros vamos a financiar a todos los ayuntamientos, cumplan o no, porque si no podremos hacerlo a través de este fondo extraordinario, lo haremos con el Fondo de ContingenciasNinguno quedará fuera", destaca Silva, quien ayer ponía en valor que las medidas de apoyo a los municipios se aprobase con un respaldo unánime de los grupos.

La Diputación apuntaba ayer también que las bases del Plan de Servicios Comunitarios y del SAF, dotado con más de 2,2 millones de euros, se publicarán hoy en el boletín provincial. Silva avanzó además el nuevo Fondo de Liquidez de la ORAL, de 21 millones destinados, a modo anticipado, a que los concellos dispongan de recursos para atender las emergencias de la crisis Un total de 18 millones se corresponden con la recaudación del año pasado en anticipo y otros tres del impuesto de vehículos.